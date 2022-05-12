Україна увійшла до Топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних

12 мая 2022 г., 13:18

Як зазначив у своєму telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, вперше вийшов Global Data Barometer — міжнародне дослідження, що оцінює стан розвитку сфери даних для розв'язання суспільних проблем у 109 країнах світу. https://globaldatabarometer.org/country/ukraine/



Україна отримала 55 балів та увійшла у двадцятку лідерів. Тоді як 7 країн отримали вище 60 балів — США, Нова Зеландія, Великобританія, Південна Корея, Франція, Канада та Естонія. 13 країн отримали від 50 до 60 балів, серед яких і Україна. Всі інші країни отримали менше ніж 50 балів. Цікаво, що Україна має однакову кількість балів з Австралією та Фінляндією.



Дослідження було проведено з травня 2019 року по травень 2021 року за допомогою понад 100 міжнародних експертів. Оцінювали різні показники та напрями у сфері розвитку екосистеми даних — управління даними, спроможність, доступність, використання та вплив даних для суспільного блага.

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