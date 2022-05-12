Schneider Electric запускає нове масштабоване IIoT-рішення на основі AI

12 мая 2022 г., 15:31

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Schneider Electric, запустила найновіше рішення для своєї платформи EcoStruxure Plant Advisor спеціально для гірничодобувної та цементної промисловості.



EcoStruxure Plant Advisor – Process Intelligence використовує штучний інтелект (AI), промисловий Інтернет речей (IIoT) і філософію відкритої платформи для підвищення стійкості та ефективності роботи на гірничодобувних та цементних підприємствах.



Ці галузі знаходяться під підвищеним тиском у пристосуванні робочих процесів до зменшення викидів вуглецю, одночасно збільшуючи пропускну здатність і оптимізуючи ефективність виробничого ланцюга. За даними McKinsey, лише видобуток корисних копалин відповідає за 4-7% викидів парникових газів (ПГ) у всьому світі, причому приблизно половина надходить від процесу подрібнення, а інша половина – від флотації.



Schneider Electric, компанія, що була визнана найбільш стійкою корпорацією у світі в 2021 році за рейтингом Corporate Knights Global 100 Index, розробила відкрите, масштабоване та від самого початку кібербезпечне рішення для підтримки управління діяльністю на розгалужених об'єктах на основі даних, яке має численні переваги.



EcoStruxure Plant Advisor – Process Intelligence безпосередньо вирішує ключові проблеми сталого розвитку та ефективності на гірничодобувних та цементних підприємствах: від аналітики на основі штучного інтелекту в режимі реального часу до оптимізації (під) процесів до експертної функції департаменту сервісу, здатного визначати основні причини (потенційних) проблем.



EcoStruxure Plant Advisor – Process Intelligence допомагає:



• Підвищити ефективність активів і процесів – фокус на області з терміном окупності менше одного року

• Розширити можливості співробітників – завдяки функції звітування інциденти можна вирішувати в 2-4 рази швидше

• Впровадити гнучкий ланцюжок створення вартості – у пілотних проєктах було відзначено підвищення продуктивності до 5%



Тепер контролери заводу можуть одночасно керувати кількома змінними для оптимізації роботи заводу. EcoStruxure Plant Advisor – Process Intelligence виходить за рамки стандартної інформаційної панелі бізнес-аналітики (BI) за рахунок самонавчання, що дозволяє рекомендувати відповідні дії для оптимізації процесу. Внаслідок цього гірничі та цементні заводи можуть покращити загальну ефективність обладнання (ОЕЕ), споживання води й енергії, одночасно збільшуючи пропускну здатність.



Роб Моффітт, президент департаменту гірничодобувної промисловості, корисних копалин і металів, Schneider Electric, зазначив: “Ми раді включити Process Intelligence у нашу платформу EcoStruxure Plant Advisor. Ми маємо великий досвід роботи з нашими клієнтами для досягнення відчутних результатів завдяки рішенням і послугам у гірничодобувній промисловості, у процесах видобутку корисних копалин і металургії. Process Intelligence представляє наступне покоління цифрових інструментів для галузі".



"Ми прагнемо постійно створювати набір цінних і відтворюваних моделей процесів, які можна використовувати для прогнозування та покращення майбутньої продуктивності процесу на таких ключових ринках, як видобуток або цемент. Галузь прагне досягти цілей сталого розвитку, і це рішення розроблено спеціально для того, щоб допомогти гірничодобувним і цементним компаніям подолати ці проблеми”, – продовжив Моффітт.

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