Анонсовані нові чіпи Intel Core HX 12-го покоління для мобільних робочих станцій

12 мая 2022 г., 12:25

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На Intel Vision 2022 компанія Intel анонсувала сім нових мобільних процесорів з сімейства Intel Core 12-го покоління.



Як підкреслюється, нові чіпи використовують всю потужність кремнію настільного класу в мобільному корпусі, щоб забезпечити високий рівень продуктивності для професійних робочих процесів, таких як CAD, анімація та візуальні ефекти. Процесори HX будуть доступні в варіантах Core i5, Core i7 і Core i9.



«З новою архітектурою ядра Intel Core HX 12-го покоління ми дамо можливість творцям контенту виконувати найвимогливіші робочі процеси, як ніколи раніше – наприклад, виконувати 3D-рендери у фоновому режимі, продовжуючи повторювати інші 3D-об’єкти в сцені. Більше не потрібно чекати завершення роботи з інтенсивним процесором, ви можете залишатися в потоці роботи. Геймери та творці контенту також отримають доступ до технологій платформи з високою пропускною здатністю, як-от PCIe Gen 5 з підтримкою RAID і підтримкою пам’яті ECC для забезпечення високого рівня цілісності та надійності системних даних».



Професіоналам і творцям потрібна більша потужність обробки та більша пропускна здатність платформи, щоб швидше ітерувати вміст. Процесори Intel Core HX 12-го покоління дозволяють створювати найкращі мобільні робочі станції, забезпечуючи на 65% більше продуктивності в багатопоточних робочих навантаженнях з більшою кількістю ядер, більше пам’яті та швидшими показниками вводу-виводу, використовуючи технологію Intel Thread Director для використання високопотужних ядер продуктивності. Ядра Efficient дають можливість професіоналам створювати, програмувати, відтворювати й працювати з максимальною ефективністю в офісі, вдома чи в дорозі.

Сімейство процесорів Intel Core HX 12-го покоління має до 16 ядер (8 ядер продуктивності та 8 ефективних ядер) та підтримує 24 потоки, які працюють при базовій потужності процесора 55 Вт.



Нові чіпи мають доступ напряму до x16 PCIe Gen 5.0 та 4x4 PCIe Gen 4.0 зі спеціального концентратора контролера платформи (PCH) для збільшення пропускної здатності та швидшої передачі даних.



Серія мобільних процесорів з розблокуванням та розгоном, є перша в галузі.



В неї реалізована підтримка пам’яті до 128 ГБ DDR5/LPDDR5 (до 4800 МГц/5200 МГц) та DDR4 (до 3200 МГц/LPDDR4 4267 МГц) з можливістю виправлення помилок (ECC).



Є вистроєний адаптер Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+) для покращення підключення та доступу до нового спектру 6 ГГц.



Очікується, що цього року головні виробники обладнання випустять понад 10 робочих станцій та ігрових конструкцій на базі процесорів Intel Core HX 12-го покоління, включаючи системи Dell, HP, Lenovo та інших.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист