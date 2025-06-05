Україна та Латвія посилять співпрацю у межах «Коаліції дронів»

5 июня 2025 г., 8:25

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом під час робочого візиту до Брюсселю, де проходять засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») та Ради Україна-НАТО.



Центральною темою переговорів стало посилення роботи Коаліції дронів, де Латвія виступає однією з країн-лідерів. Сторони домовилися про наступні кроки для підвищення ефективності цієї ініціативи.



Рустем Умєров наголосив на важливості єдності дій для досягнення справедливого миру та зупинення російської агресії. Він також висловив вдячність Латвії за активну участь у всіх ключових ініціативах підтримки України.

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