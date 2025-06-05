Знижені прогнози щодо розвитку світового ринку смартфонів у 2025 р.

5 июня 2025 г., 9:35

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Світові прогнози щодо поставок смартфонів на 2025 рік суттєво знижені. За інформацією IDC та Counterpoint Research, основними причинами є зростаюча економічна невизначеність, інфляція, високий рівень безробіття та, що найважливіше, потенційні торговельні тарифи з боку США.



IDC скоригувала свій прогноз зростання світових поставок смартфонів у 2025 році до незначних 0,6%, що є суттєвим падінням порівняно з прогнозованими у лютому 2,3%. Загальний обсяг поставок очікується на рівні 1,24 мільярда одиниць. Це скорочення відображає макроекономічні виклики, які сповільнюють споживчі витрати в багатьох регіонах. Протягом усього прогнозного періоду зростання залишатиметься низьким, а середньорічний темп зростання (CAGR) за п'ять років (2024-2029) становитиме лише 1,4% через зростаюче проникнення смартфонів, подовження циклів оновлення та зростаючу популярність вживаних пристроїв.



Паралельно, Counterpoint Research знизила свій прогноз зростання світових поставок смартфонів на 2025 рік до 1,9% з попередніх 4,2%. Це коригування також зумовлене поновленою невизначеністю щодо тарифів США. Згідно з останнім звітом Counterpoint Research Market Outlook Smartphone Shipment Forecast Report, більшість регіонів, як очікується, все ще покажуть зростання, за винятком Північної Америки та Китаю.



Незважаючи на геополітичну напругу, ринки США та Китаю є основними рушіями цього незначного зростання, хоча з різними тенденціями. У Китаї прогнозується зростання на 3% у річному вимірі, що стимулюється державними субсидіями на підтримку попиту на пристрої Android. Натомість, ринок США очікує зростання на 1,9%, що нижче початкових прогнозів через підвищену невизначеність та можливі тарифні підвищення цін. Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), директор з досліджень IDC, зазначив, що американський ринок тримається завдяки унікальній структурі, де більшість пристроїв купуються через операторів, які підтримують попит, пропонуючи вигідні угоди з обміну та безвідсоткові програми фінансування. Це пом'якшує вплив прогнозованого зростання середніх цін продажу смартфонів на 4%.



Прогнози для таких технологічних гігантів, як Apple та Samsung, були переглянуті в бік зниження. Для Apple IDC очікує падіння на 1,9% у 2025 році через жорстку конкуренцію з Huawei, загальне економічне сповільнення та обмеження державних субсидій у Китаї, оскільки більшість її моделей не підпадають під ліміт у 6000 юанів. Однак, як очікується, значні знижки під час майбутнього торгового фестивалю "618" та випуск очікуваного iPhone 17 зі значними апаратними оновленнями можуть дещо покращити ситуацію та обмежити подальше зниження. Counterpoint також зазначає, що зростання витрат може перекластися на споживачів, що негативно вплине на попит цих брендів.



На противагу цьому, Huawei отримує кращий прогноз зростання завдяки полегшенню проблем з ланцюгами поставок та стабільному імпульсу від власних розробок чіпів. Експерти, такі як Етан Ці (Ethan Qi), асоційований директор Counterpoint Research, бачать потенціал для Huawei зміцнити свої позиції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.



"З 2 квітня індустрія смартфонів зіткнулася з вихором невизначеності. Хоча поточні звільнення від тарифів на смартфони надали тимчасове полегшення, нависла можливість ширших тарифів становить серйозний ризик, – підкреслила Набила Попал (Nabila Popal), старший директор з досліджень IDC. Вона додала, що нещодавні сигнали від адміністрації США щодо потенційного підвищення тарифів на смартфони, вироблені за межами країни, ще більше ускладнюють довгострокове стратегічне планування для OEM-виробників. Нові тарифи у розмірі 20-30% на смартфони, що постачаються до США, можуть мати серйозні наслідки для ринку. Виробники активно шукають альтернативи Китаю, і Індія та В'єтнам залишаються ключовими напрямками для диверсифікації виробництва.

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