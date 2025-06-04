AMD відзначає 40 років інновацій FPGA

4 июня 2025 г., 17:35

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Компанія AMD офіційно святкує знакову віху – 40 років інновацій у галузі програмованих логічних інтегральних схем (FPGA), які пройшли шлях від революційного винаходу до ключового елемента в системах прискорення штучного інтелекту.



FPGA, або програмовані вентильні матриці, були винайдені Россом Фріманом (Ross Freeman), відкривши еру перепрограмованих платформ. Ця технологія дозволила розробникам створювати мікросхеми, функціональність яких можна було змінювати навіть після виробництва, що значно прискорило процес проєктування та виведення продуктів на ринок. За чотири десятиліття FPGA трансформувалися у багатомільярдну індустрію, що перевищує 10 млрд дол.



AMD зазначає, що після придбання Xilinx, є лідером на ринку програмованої логіки протягом останніх 25 років, поставивши понад 3 мільярди FPGA та адаптивних SoC більш ніж 7000 клієнтам у різних сегментах ринку.



Ключові Етапи Розвитку FPGA:



1985 рік: Випущена перша комерційна FPGA – XC2064, що ознаменувало початок нової ери в галузі мікроелектроніки.

1990-ті роки: Інтеграція вбудованої пам'яті (RAM) та цифрових сигнальних процесорів (DSP) значно розширила можливості FPGA.

1999 рік: Запуск сімейства Spartan, орієнтованого на масове виробництво, зробив технологію більш доступною.

2001 рік: Представлення першої FPGA з інтегрованими SerDes (серіалізаторами/десеріалізаторами) покращило можливості високошвидкісної передачі даних.

2011 рік: Поява Virtex-7 2000T з технологією пакування Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) стала проривом у щільності інтеграції.

2012 рік: Запуск сімейства Zynq, що поєднало процесори Arm з програмованою логікою, відкрив нові перспективи для вбудованих систем.

2019 рік: Представлення адаптивних SoC Versal з виділеними двигунами ШІ (AI Engines) підкреслило зростаючу роль FPGA у прискоренні завдань штучного інтелекту.



Сьогодні FPGA та адаптивні обчислювальні пристрої знаходять застосування у найрізноманітніших сферах: від автомобілів та роботів до космічних апаратів, бездротових мереж, медичного обладнання, центрів обробки даних та високочастотних торгових систем. Вони є провідними технологіями в додатках зі штучним інтелектом, забезпечуючи обробку даних датчиків з низькою затримкою в реальному часі та прискорюючи висновки АІ на периферії мережі.



AMD прогнозує, що адаптивні обчислення на базі FPGA продовжать стимулювати прориви в периферійних АІ-додатках для автономного водіння, робототехніки, мереж 6G та дослідження космосу.

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