UiPath встроила в RPA-платформу ИИ-движок для майнинга задач

20 мая 2021 г., 17:15

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В составе UiPath Platform 21.4, значительного нового релиза RPA-платформы недавно ставшей публичной компании UiPath, дебютировал ИИ-модуль UiPath Task Mining, который ищет бизнес-процессы, требующие автоматизации, и предоставляет сопутствующие данные. Другие новшества анонсированного вчера релиза включают элементы управления безопасностью крупных внедрений и улучшенный интерфейс.

UiPath Task Mining отслеживает каждодневное взаимодействие сотрудников с бизнес-приложениями, и использует ИИ для выявления часто повторяющихся действий. На основании этой информации, команды RPA могут определять те части рабочих процессов, которые можно выполнять более эффективно с помощью программных роботов (ботов) RPA. Создавать такие боты можно через визуальный интерфейс, для чего не обязательно иметь опыт программирования.

Поиск выполняемых вручную задач, подходящих для роботизованной автоматизации, может отнимать много времени, причём временные затраты только увеличиваются по мере роста числа процессов, которые руководители стремятся автоматизировать. Ускоряя эту рутинную работу, UiPath Task Mining позволяет сократить продолжительность RPA-проектов и тем самым улучшить их окупаемость.

Кроме того, собранная новым инструментом информация о задачах, например, сколько раз в день выполняется каждая из них, помогает предприятиям установить очерёдность автоматизации, так чтобы боты создавались в первую очередь для тех процессов, на которые сотрудники тратят больше всего времени.

Другие игроки этого рынка также осознают преимущества от ускорения поиска потенциальных объектов автоматизации: в прошлом году свой Discovery Bot представила фирма Automation Anywhere, а месяц назад IBM поглотила итальянский стартап myInvenio, занимающийся анализом приоритетности автоматизации бизнес-процессов.

Среди других улучшений, представленных в эту среду, — Automation Ops (облачная панель для централизации контроля доступа к UiPath Platform), улучшения интерфейса и доступность UiPath Insights (инструмент определения эффективности RPA-проектов) в Automation Cloud, управляемой облачной версии платформы UiPath.

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