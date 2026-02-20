Почалося тестування державного сервісу цифрового чека єЧек

20 февраля 2026 г., 15:53

В Україні почали впроваджувати єЧек – державний сервіс цифрового чека. Пілотна програма стартувала для клієнтів банків Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan, а також на АЗС Укрнафта. Технологічний та операційний партнер програми – компанія Mastercard.

єЧек – це цифровий доступ до фіскального чека після оплати карткою в магазині або онлайн. Чек, як і раніше, фіскалізується продавцем і зберігається у державній системі обліку, а покупець бачить його у мобільному застосунку банку. Під час пілотного етапу проєкту для користувачів будуть доступні дві форми чека – паперова та цифрова.

Для покупців єЧек означає зручний цифровий доступ до чека без ризику його втратити – для повернень, гарантій і контролю витрат. Для продавців – це зменшення витрат на папір, друк і обслуговування кас.

єЧек впроваджує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством фінансів України, Державною податковою службою України, Національним банком України у партнерстві з Mastercard.

Пілотне тестування відкрите для бізнесу, який працює з РРО або ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі є добровільною та дозволяє підготуватися до повноцінного використання цифрового чека.

Щоб підключити єЧек, потрібно подати заявку на приєднання до програми, налаштувати РРО/ПРРО та проінструктувати персонал.

Впровадження програми єЧек є поетапним та передбачає долучення ширшого кола банків та продавців на наступних етапах. У грудні Уряд затвердив постанову, якою врегулював запуск єЧеку.

