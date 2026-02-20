AOC випустила монітори з частотою 280 Гц на базі QD-OLED 3-го покоління

20 февраля 2026 г., 16:45

0

Tweet

Бренд AGON by AOC оголосив про вихід на ринок нової моделі — AOC GAMING Q27G4ZD.



Головною особливістю 27-дюймової новинки є використання передової панелі QD-OLED третього покоління, яка раніше була прерогативою виключно флагманських пристроїв для професійних кіберспортсменів. Тепер компанія робить цю технологію доступнішою, пропонуючи користувачам ідеальний баланс між продуктивністю та ціною.



Монітор із роздільною здатністю QHD (2560×1440) забезпечує частоту оновлення 280 Гц та рекордний час відгуку 0,03 мс (GtG), що фактично усуває розмиття в найдинамічніших сценах. Завдяки технології Quantum Dot та сертифікації VESA DisplayHDR True Black 400, модель демонструє пікову яскравість до 1000 ніт та нескінченний коефіцієнт контрастності. Це дозволяє досягти насичених кольорів та справді глибокого чорного кольору, що є ключовою перевагою OLED-дисплеїв над традиційними матрицями.



Зазначається, що дизайн пристрою розроблений з урахуванням потреб сучасних гравців: ергономічна підставка дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот екрана, а наявність USB-хаба на чотири порти спрощує підключення периферії. Для захисту панелі передбачено комплекс функцій OLED Care.



Модель вже доступна в Україні за рекомендованою ціною 23 999 грн та має 3-річну гарантію.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI