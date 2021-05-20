Pure Storage расширила облачные возможности Portworx

20 мая 2021 г., 16:35

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Компания Pure Storage на мероприятии Pure//Accelerate Digital объявила о выходе Portworx Enterprise 2.8.



Как отмечается, благодаря новой интеграции портфеля продуктов и услуг Pure и VMware Tanzu, теперь клиенты могут использовать Portworx для масштабирования использования Kubernetes до более высоких уровней с беспрецедентной простотой. С новыми возможностями, такими как динамическое выделение ресурсов хранения на FlashArray и FlashBlade, а также унифицированная видимость и поддержка через Pure1, Portworx обеспечивает бесперебойную работу контейнерных рабочих нагрузок в облаке, на платформе без операционной системы, массивах Pure Storage и даже в конкурирующих решениях для хранения данных.



По прогнозам Gartner, к 2025 году 40% руководителей инфраструктурных и операционных подразделений будут внедрять гибридные облачные архитектуры хранения данных, по сравнению с 15% в 2021 году. По мере того, как клиенты внедряют стратегии гибридного облака, им по-прежнему требуется согласованная рабочая среда для запуска современных приложений. Это означает, что они нуждаются в одинаковом уровне возможностей хранения и управления данными, независимо от того, находятся ли они в облаке или работают локально.



С последней версией Portworx Enterprise 2.8 клиенты получают одинаковые облачные возможности для приложений Kubernetes, вне зависимости от места проживания, с широкой поддержкой экосистемы Kubernetes.



Portworx предоставляет самый простой способ запуска приложений Kubernetes на корпоративном уровне масштабирования и отказоустойчивости. Версия Portworx Enterprise 2.8 значительно превосходит возможности, предлагаемые другими решениями для хранения данных, которые ограничены подходом «соединения», поддерживаемым интерфейсом контейнерного хранения Kubernetes (CSI), что приводит к наименьшему общему знаменателю функций и ограниченным возможностям масштабирования. Благодаря присущему Kubernetes программному подходу, созданному для поддержки корпоративных уровней масштабирования и отказоустойчивости, Portworx объединяет облачные системы управления СХД и защиты данных с лучшими в своем классе Pure Storage FlashArray и FlashBlade для бесшовного развертывания. Теперь, когда пользователи предоставляют собственные тома для контейнеров через Portworx, тома хранения или файловые системы автоматически создаются на FlashArray и FlashBlade. Это обеспечивает настоящее хранение в виде кода, поскольку тома и файловые системы могут быть введены в эксплуатацию с помощью Kubernetes без необходимости прямого взаимодействия с резервными массивами хранения. Тома контейнеров получают полный набор функций управления контейнерным хранением Portworx, включая бэкап, аварийное восстановление, безопасность, автоматическое масштабирование и миграцию данных. Все это — функции, которые не привязаны к оборудованию и перемещаются вместе с контейнерным приложением при его переходе от локального к облачному развертыванию. Благодаря новой интеграции заказчики могут управлять современными приложениями на базе Kubernetes, используя при этом корпоративные возможности своих массивов от компании Pure, такие как дедупликация и сжатие. Это позволит им достигать уровни сокращения данных до 10:1 в зависимости от рабочей нагрузки и быть уверенными в надежности, которая показала результат в 99,9999% для массивов 40 000+.



В последней версии Portworx показатели использования кластера и тома Kubernetes, собранные Portworx, будут отправляться в Pure1, обеспечивая единый стек наблюдения и поддержку приложений Kubernetes клиента с помощью Portworx на портале Pure1. Это позволит клиенту видеть свои развертывания на всех этапах и устранять проблемы с приложениями Kubernetes. Кроме того, поскольку Pure1 собирает данные, необходимые для понимания схем развертывания, у клиентов появляется возможность использования предиктивной поддержки Pure1, основанной на механизме искусственного интеллекта Meta, который призван обнаруживать аномалии и предоставлять рекомендации по их устранению до того, как проблемы перерастут в простои. Благодаря полной интеграции Portworx с глобальной службой поддержки Pure Storage, эти сквозные данные предоставляют высококвалифицированной команде поддержки инструменты, необходимые для оказания лучшей на рынке предиктивной поддержки всем клиентам Portworx.



PX-Backup прошел валидацию для работы с FlashBlade, унифицированной быстрой файловой и объектной платформой Pure, для обеспечения высокопроизводительного резервного копирования и восстановления рабочих нагрузок на основе Kubernetes. Объединив PX-Backup и FlashBlade, заказчики могут защитить все свои приложения Kubernetes, включая данные и конфигурации, и воспользоваться преимуществами быстрого восстановления FlashBlade со скоростью до 270 Тб/час. Компания Pure выпустила Эталонную архитектуру для этого решения, которое станет первым из множества проверенных решений.



Улучшены возможности контейнерного хранения для VMware Tanzu, а также для любой системы хранения данных, совместимой с CSI. Новейшая версия расширяет поддержку Portworx для ведущих платформ Kubernetes, добавляя поддержку VMware Tanzu (TKG) через собственный драйвер Tanzu CSI. Это означает, что клиенты могут получить преимущества от управления контейнерными детализированными данными, такими, как резервное копирование и восстановление, шифрование и миграция, независимо от системы хранения данных, поддерживающую среду VMware, включая хранение данных vSAN, VVols и VMFS или поставщиков блочных облачных СХД. Кроме того, благодаря тому что Portworx Enterprise 2.8 поддерживает последнюю спецификацию CSI, Portworx может обеспечить единообразное присущее Kubernetes взаимодействие с приложениями, работающими в любом корпоративном хранилище, поддерживающем CSI.



Внедрен единый интерфейс для всех приложений Kubernetes, работающих на Pure. Благодаря выпуску этой версии клиенты Pure FlashArray и FlashBlade могут использовать Portworx Enterprise 2.8 для достижения высокого уровня производительности, масштабирования, автоматизации, защиты и безопасности данных для производственных приложений, работающих в Kubernetes. Клиенты, начинающие работу с Kubernetes без всех этих современных требований, смогут воспользоваться новым предложением этим летом. Предложение Pure Service Orchestrator (PSO) первого поколения от Pure станет частью Portworx Essentials, бесплатного минимума от Portworx, чтобы предоставить клиентам единое предложение по оркестровке хранения данных для Kubernetes. Новое предложение Portworx Essentials обеспечивает широкое применение для клиентов, использующих FlashArray и FlashBlade. Оно включено и полностью поддерживается в рамках клиентской подписки Evergreen или Pure-as-a-Service с большей функциональностью, чем текущая PSO. Кроме того, клиенты могут легко перейти на Portworx Enterprise для дополнительной безопасности, защиты данных и масштабирования, продолжая пользоваться преимуществами глубокой интеграции с компанией Pure. PSO будет поддерживаться до конца января 2022 года, после чего все клиенты должны будут перейти \Portworx.



«Pure и Portworx вместе меняют представление о том, как выглядит хранение данных для современных облачных приложений. Предоставляя систему хранения данных, которая может быть полностью оркестрована через Kubernetes, компания Pure обеспечивает бесшовную работу с гибридным облаком и меняет результаты для клиентов», отметил Мурли Тирумале (Murli Thirumale), вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Native, Pure Storage.



Portworx Enterprise 2.8 выйдет в июне 2021 года.

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