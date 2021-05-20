Квартальный объем рынка смартфонов превысил 100 млрд долл.

20 мая 2021 г., 17:45

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Согласно подсчетам Strategy Analytics, по итогам периода с января по март 2021 г. глобальная выручка от поставок смартфонов увеличилась на 37% «YoY», что позволило индустрии преодолеть рубеж в 100 млрд долл. Уверенной динамике развития рынка сопутствовали неожиданно длинный цикл продвижения iPhone 12, дефицит отдельных комплектующих, вынудивший повысить отпускные цены, а также более высокие, нежели ожидалось ранее, темпы увеличения спроса на модели с поддержкой 5G.

Apple и Samsung оставались чистыми лидерами в части выручки, однако конкуренция среди крупнейших вендоров усиливается. Vivo сумела опередить Huawei и впервые взобралась на третью строку рейтинга. За год подконтрольная Vivo выручка увеличилась с 5 до 8%. Следом разместились Oppo и Xiamoi, оставившие за собой по 7% рынка каждая.

По меньшей мере четверть общей выручки мирового рынка смартфонов получена благодаря сегменту «супер-премиум», объединившему устройства стоимостью свыше 900 долл. Доминирующие позиции здесь сохранили Apple и Samsung. Vivo добилась успеха в ценовом сегменте 400-499 долл., тогда как вотчиной Oppo оставались решения в ценовом диапазоне 191-299 долл. Лидерство в начальном сегменте (смартфоны стоимостью 36-99 долл.) принадлежало Transsion.

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