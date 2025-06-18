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HPE оновила бренд до 10-річчя компанії

18 июня 2025 г., 11:45
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HPE оновила бренд до 10-річчя компанії

HPE представила новий логотип, де назва компанії вперше написана великими літерами, а фірмова «зелена риска» тепер інтегрована в літеру E. За словами виконавчого віцепрезидента та директора з маркетингу HPE Джима Джексона (Jim Jackson), оновлений бренд має краще відображати роль компанії в новому технопейзажі, який визначається AI, гібридною інфраструктурою та аналітикою.
 
Крім логотипу, оновлення торкнулося кольорової палітри, шрифтів та стилю іконографіки. Значних змін зазнав і знак GreenLake — фірмова хмарна платформа HPE, яка тепер візуально виділена окремо, а її інтерфейс адаптований до вимог AI-операцій. 

HPE оновила бренд до 10-річчя компанії

На думку аналітиків, такий крок — це не лише візуальна косметика, а спроба HPE чітко окреслити свою стратегію в умовах зростаючої конкуренції з боку AWS, Microsoft Azure та Google Cloud. На тлі гігантських AI-інвестицій з боку лідерів ринку, HPE позиціонує себе як постачальника повного стеку гібридних рішень, включно з обчисленнями, зберіганням даних і мережею.

 
«Ми не просто відзначаємо 10 років. Ми перезапускаємо HPE для наступного десятиліття інновацій», — зазначив генеральний директор компанії Антоніо Нері (Antonio Neri).

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