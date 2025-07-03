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У разі масштабних кібератак Україна зможе отримувати підтримку від кіберекспертів ЄС

3 июля 2025 г., 14:33

Зміни до Угоди про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027) підписали Роберто Віола, генеральний директор Генерального Директорату Європейської комісії «Коннект» та Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Це дасть змогу нашій країні отримати доступ до Резерву кібербезпеки ЄС – однієї з ключових ініціатив у межах Акта про кіберсолідарність ЄС (EU Cyber Solidarity Act), спрямованої на зміцнення цифрової безпеки.

У разі серйозних кібератак на важливу інфраструктуру (державні інформаційні системи та сайти, електромережі чи інші критично важливі об’єкти) Україна зможе скористатися підтримкою від мережі сертифікованих експертів ЄС у сфері кіберзахисту. Вони можуть оперативно втрутитися та допоможуть зупинити атаку, захистити інформацію і відновити роботу систем. Це посилить спроможності нашої країни в протидії кіберзагрозам, сприятиме швидшому відновленню після масштабних кіберінцидентів та забезпечить більш стабільну роботу об’єктів.

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