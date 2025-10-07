 
Дія з часом почне повідомляти громадян про запит посадовцями їх даних з держреєстрів

7 октября 2025 г., 12:25

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у державній системі обміну Трембіта, інформує Міністерство цифрової трансформації України. Завдяки цьому українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах. Це потрібно для прозорості, безпеки та дотримання європейських стандартів у сфері захисту даних.

Раніше українці не могли контролювати що відбувається з їхніми даними в державних реєстрах. Тепер, якщо державному органу під час надання послуги або виконання повноважень знадобляться дані громадянина, він робить запит у відповідному реєстрі, Трембіта зафіксує цей факт і громадянин отримає сповіщення у застосунку Дія з усіма деталями, хто, коли та з якою метою звертався до їх даних у реєстрах.

Втім це не стосується випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

