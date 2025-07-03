SoftwareOne та Crayon - завершено об'єднання двох провідних світових постачальників ПЗ та хмарних рішень  

3 июля 2025 г., 13:43

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SoftwareOne Holding , провідний світовий постачальник програмного забезпечення та хмарних рішень, сьогодні оголосив про завершення рекомендованої добровільної пропозиції щодо всіх випущених та розміщених акцій Crayon.

«Сьогоднішній день є важливою віхою, оскільки SoftwareOne і Crayon об'єднують свої сили, поєднуючи двох провідних світових постачальників програмного забезпечення та хмарних рішень, - заявив Рафаель Ерб (Raphael Erb), співголова SoftwareOne. - Разом ми пропонуємо безпрецедентну глобальну присутність з широким місцевим охопленням та розширеною пропозицією, щоб забезпечити виняткову цінність для клієнтів. Наше спільне прагнення до успіху клієнтів та інновацій відкриє нові можливості для зростання, оскільки наша швидкозростаюча галузь продовжує розвиватися в еру АІ».

«Починаючи цю нову главу разом, ми обоє раді та добре підготовлені до першого дня. Завдяки нашим талановитим командам по всьому світу, глибоким знанням і можливостям, а також міцним партнерським відносинам з гіпермасштабними компаніями, ми будемо в чудовому становищі, щоб підтримувати клієнтів на їхньому шляху до цифрової трансформації, - зазначила Мелісса Малхолланд (Melissa Mulholland), співголова SoftwareOne. - Сьогоднішній день є унікальним моментом для відкриття нових можливостей та створення значної цінності для всіх зацікавлених сторін».

Мелісса Малхолланд та Рафаель Ерб Ніколь Дезен (Nicole Dezen), CVP та Chief Partner Officer у компанії Microsoft, прокоментувала подію: «У Microsoft ми пишаємося тим, що Crayon і SoftwareOne є нашими стратегічними партнерами. Разом вони стають одним з наших найбільших партнерів, який має кращі ніж будь-коли можливості для обслуговування наших спільних клієнтів завдяки ширшому охопленню, глибшій експертизі та розширеним можливостям. Ми раді можливостям, які це об'єднання відкриває для інновацій, які ми будемо спільно впроваджувати, та впливу, який це матиме на наших спільних клієнтів».

З загальним доходом приблизно 1,6 млрд швейцарських франків, присутністю в понад 70 країнах та близько 13 000 співробітників, об'єднана компанія має всі передумови, щоб стати бажаним партнером як для клієнтів, так і для постачальників у всьому світі, стимулюючи додаткове зростання та створюючи значну цінність для акціонерів. Переконлива стратегічна логіка базується на взаємодоповнюваності двох компаній у географічному покритті, клієнтській базі та пропозиції, а також на спільних цінностях і культурі.

Після спільної оцінки об'єднана організація буде працювати під назвою та логотипом SoftwareOne, використовуючи свою глобальну впізнаваність бренду та водночас враховуючи особливі сильні сторони та спадщину Crayon. Це рішення відображає стратегічну інтеграцію можливостей, цінностей та присутності на ринку обох компаній. Культурні та операційні особливості Crayon, включаючи спадщину бренду та орієнтований на клієнта підхід, будуть інтегровані в оновлений бренд SoftwareOne. Протягом перехідного періоду бренд Crayon залишатиметься активним, щоб забезпечити послідовність, безперервність та впізнаваність серед клієнтів і співробітників, каналів збуту та партнерів.

З завершенням транзакції інтеграція двох компаній офіційно розпочинається сьогодні на основі встановленої структури управління та ретельної підготовки робочих груп обох компаній з початку року. Підготовка охоплювала ключові функції, включаючи стратегію, продажі та маркетинг, персонал та культуру, ІТ, фінанси та інші, за підтримки внутрішніх та зовнішніх експертів після злиття.

Після оголошення нового виконавчого комітету на чолі з співголовами Рафаелем Ербом та Мелісою Малхолланд також були призначені регіональні президенти. Окрім досягнення цілей синергії, процес інтеграції охоплюватиме впровадження спільної операційної моделі, гармонізацію GTM та пропозицій, а також інтеграцію ІТ-систем та консолідацію юридичних структур у країнах, де вони перетинаються. Протягом усього процесу пріоритетами залишатимуться збереження відносин із клієнтами та утримання талантів.

Після завершення вторинного лістингу на Euronext Oslo Børs, торгівля акціями SoftwareOne розпочалася 3 липня 2025 року, під тикером SWON.

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