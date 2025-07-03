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Модель для створення відео Google Veo 3 стає доступною в Україні

3 июля 2025 г., 15:35

Компанія Google оголосила, що її модель штучного інтелекту для генерації відео зі звуком Veo 3 стає доступною в Україні через веб-версію і застосунок Gemini для передплатників Google AI Pro.

Як повідомляється, всі відео, створені за допомогою Veo 3 у застосунку Gemini, матимуть видимий водяний знак, щоб користувачі мали інструменти для визначення походження онлайн-контенту.

Крім того, водяний знак SynthID вбудовується у весь контент, який генерують моделі штучного інтелекту Google. Своєю чергою нещодавно інструмент SynthID Detector став доступний для перших тестувальників і незабаром планується зробити його доступним для ширшої аудиторії.

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