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У рамках ініціативи GBC-Education до України надійшло ще майже 2000 ноутбуків

5 января 2023 г., 8:45

Як повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, новий рік розпочинається із реалізації важливих завдань щодо забезпечення освітян сучасними електронними пристроями.

За сприяння Фундації Олени Зеленської у межах ініціативи Глобальної бізнес-коаліції для освіти (GBC-Education) та проєкту «Цифровий актив для України» компаній HP та Microsoft до регіонів України надійшла чергова партія ноутбуків.

Учителі Дніпровщини вже отримали 1 507 електронних пристроїв, Донеччини – 1 350.

Загалом домовлено про доставлення майже 39 тис. ноутбуків для підтримки вчителів у 12 регіонах країни. За цією ініціативою вже передано понад 16 тис. електронних пристроїв.

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