SpaceX запустила 114 малих супутників у першій місії 2023 року

5 января 2023 г., 9:45

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SpaceX у вівторок провела запуск Falcon 9 з мису Канаверал і доставила на орбіту 114 невеликих супутників для операторів з 23 країнах.



Цей запуск став першим з більш ніж 100 місій, запланованих SpaceX на 2023 рік, після рекордного 61 запуску торік.



Багаторазовий перший ступінь місії у вівторок - бортовий номер B1060 - успішно здійснив свій 15-й запуск і посадку, встановивши рекорд для найбільш часто використовуваної ракети-носія SpaceX. Вона дебютувала в червні 2020 року з місією по виведенню в космос навігаційного супутника GPS, а останній політ відбувся 8 жовтня з місією з двома супутниками телевізійного мовлення Intelsat.



Корисне навантаження на борту ракети-носія SpaceX Transporter 6 - шостого спеціального рейдшерського запуску малих супутників компанії - надійшло від клієнтів з Австралії, Аргентини, Болгарії, Великобританії, Данії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Кувейту, Польщі, Сінгапуру, США, Туреччини, України, Уругваю, Фінляндії, Франції, Чеської Республіки, Швейцарії, Швеції та Японії.



Попит на послугу спільних запусків SpaceX є високим. Кілька клієнтів SpaceX заявили, що ціна за слот на місії Transporter не має аналогів в індустрії запусків.



На своєму веб-сайті SpaceX повідомляє, що стягує з клієнтів 1,2 мільйона доларів за запуск корисного вантажу вагою 440 фунтів (200 кілограмів) в рамках спеціального рейсового польоту на сонячно-синхронну орбіту.



Місія "Транспортер-6" також розгорнула супутник вагою близько 400 фунтів (178 кілограмів) для компанії EOS Data Analytics, стартапу з Кремнієвої долини, заснованого українським підприємцем та інвестором Максом Поляковим. Космічний апарат EOS SAT 1 призначений для отримання зображень земної поверхні з середньою і високою роздільною здатністю, з акцентом на сільськогосподарський моніторинг. Він став одним з найбільших супутників ракети-носія Transporter 6 і був побудований компанією Dragonfly Aerospace в Південній Африці.

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