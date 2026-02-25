 
Литва надала Україні 5,9 тис. тонн енергообладнання

25 февраля 2026 г., 10:25

Перший віцепрем’єр-міністр України та міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією Сейму Литви, зокрема заступницею голови Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен та заступницею голови комітету Сейму Інгрідою Шимоніте. 

Очільник Міненерго відзначив, що Литва залишається справжнім другом України, який поставив нашу країну в пріоритет ще від початку російського вторгнення й надав необхідну підтримку.

«Особливо цінуємо допомогу в енергетиці: 349 вантажів вагою 5,9 тис тонн. Сотні генераторів, тисячі сонячних панелей та іншого необхідного обладнання. Окрім цього, Литва передала демонтоване обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналінської АЕС для потреб енергетичного сектору України. Це допомогло в ремонті пошкоджених енергооб’єктів та відновленні тепло- й електропостачання після обстрілів”,  - наголосив Денис Шмигаль. 

