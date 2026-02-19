Microsoft навчилася записувати гігабайти даних на майже звичайне скло

19 февраля 2026 г., 13:33

Підрозділ Microsoft Research оголосив про завершення дослідницької фази Project Silica, опублікувавши в журналі Nature результати прориву в технології зберігання даних на носії зі скла.



Головним досягненням стала можливість записувати інформацію не лише, використовуючи високовартісний плавлений кварц, а й звичайне боросилікатне скло, яке використовується для виробництва кухонного посуду та дверцят духовок. Цей крок радикально знижує вартість носіїв і відкриває шлях до масового комерційного використання скляних архівів, здатних зберігати дані без деградації протягом 10 000 років.



Технологія базується на використанні фемтосекундних лазерів, які створюють усередині скляної пластини завтовшки лише 2 мм сотні шарів мікроскопічних змін - вокселів. Дослідники винайшли метод «фазових вокселів», який дозволяє записувати дані всього одним лазерним імпульсом, та впровадили систему паралельного запису декількома променями одночасно. Це значно прискорило процес кодування інформації. Крім того, систему зчитування було спрощено: тепер для розпізнавання даних достатньо однієї камери замість громіздких комплексів із чотирьох камер, що робить пристрої компактнішими та дешевшими у виробництві.



Особливу роль у проекті відіграє АІ. Оскільки при щільному записі виникають значні тривимірні перешкоди між символами, Microsoft розробила спеціальну модель машинного навчання для класифікації та безпомилкового декодування сигналів.



Наразі Project Silica вже пройшов успішні випробування. Дослідникам вдалося записати фільм «Супермен» (1978) для архіву Warner Bros. Весь фільм було записано на скляну пластину розміром 75х75 мм і завтовшки 2 мм (розміром приблизно з підставку для напоїв). Відзначається, що попри компактні розміри носія, на нього можна вмістити кілька терабайт.



Ще один проєкт було реалізовано для Global Music Vault. У межах випробувань на скляні носії записали шедеври світової музики, включаючи записи Оркестру Міжнародної космічної станції та роботи багатьох відомих артистів. Скляні диски розмістили в арктичних умовах глибоко під льодом. Хоча скло витримує екстремальну спеку та повені, Шпіцберген було обрано як найбезпечніше місце на планеті з погляду геополітики та природної стабільності. Це демонструє концепцію «записав і забув»: дані лежать у вимкненому стані, не споживаючи жодного вата енергії, але залишаються доступними для зчитування в будь-який момент.



На відміну від магнітних стрічок або жорстких дисків, які потребують заміни кожні кілька років, скло стійке до вогню, води, електромагнітних імпульсів та не потребує енергії для підтримки цілісності даних.



Технологія Project Silica відкриває шлях до нової архітектури зберігання, оптимізованої для критично важливих даних, які потребують максимальної витривалості при мінімальних витратах на обслуговування інфраструктури. Розроблена технологія перетворює скло на стандарт для «холодного» зберігання, де незмінність даних стає важливішою за мілісекунди доступу.



Для хмарних провайдерів, таких як Azure, інтеграція Project Silica означатиме можливість пропонувати клієнтам послугу «вічного» зберігання за фіксованою ціною. Стратегічне значення цієї технології також полягає в екологічності: відмова від циклічної заміни та утилізації мільйонів жорстких дисків і стрічок суттєво зменшить вуглецевий слід великих технологічних компаній, роблячи цифрову пам'ять людства справді стійкою.

