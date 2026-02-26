Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції запускають ініціативу Brave France

26 февраля 2026 г., 8:15

Міноборони повідомило, що Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції запустять ініціативу Brave France. Підписано Лист про наміри щодо створення спільної грантової програми для оборонних компаній.



Ініціатива охоплює:

спільну грантову програму для підтримки українських та французьких оборонних інновацій;

хакатони для пошуку практичних рішень та підтримку розвитку стартапів;

тестування інновацій через платформу Test in Ukraine.



Україна та Франція мають потужний потенціал для співпраці у сфері defense tech. Це партнерство відкриває Україні шлях до передових технологій союзників, тоді як французька сторона отримує доступ до унікального досвіду ведення високотехнологічної війни, який неможливо відтворити в жодних інших умовах.



Наступними кроками стануть узгодження пріоритетних тематик, формування спільного координаційного органу, розробка механізму фінансування та планування додаткових активностей тощо.



Запуск ініціативи заплановано на другий квартал 2026 року.

