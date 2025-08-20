Квартальний дохід Xiaomi зріс на 30,5% до 16,16 млрд дол.

20 августа 2025 г., 17:25

0

Tweet

Різке збільшення поставок смартфонів, особливо в Південно-Східній Азії, допомогло Xiaomi наростити дохід у другому кварталі на 30,5%, попри не дуже жвавий глобальний ринок.





Загальний дохід за квартал, що закінчився 30 червня, склав 116 млрд юанів (16,16 млрд дол.), що перевищило середній прогноз аналітиків у 114,7 млрд юанів.





Скоригований чистий прибуток компанії зріс на 75,4% у річному вимірі, досягнувши 10,8 млрд юанів (1,5 млрд дол.).





За даними дослідницької компанії Canalys, Xiaomi зберегла за собою третє місце у світі за кількістю поставок смартфонів, утримуючи частку ринку в 14,7%. Крім того, компанія стала найбільш продаваним брендом смартфонів у Південно-Східній Азії та посіла друге місце за поставками в Європі. Попри це, дохід від продажу смартфонів знизився на 2,1% до 45,5 млрд юанів (6,33 млрд дол.) через зниження середньої ціни продажу. Президент Xiaomi Лу Вейбін (Lu Weibing) дещо знизив річний план поставок до 175 млн одиниць, порівняно з початковим прогнозом у 180 млн, посилаючись на сповільнення зростання на світовому ринку смартфонів.





Дохід сегмента IoT та товарів для життя склав 38,7 млрд юанів (5,38 млрд дол.), що означає зростання на 44,7% у річному вимірі.





У рамках цього сегмента продажі розумної великої побутової техніки зросли на 66,2%. Від послуг Інтернету компанія отримала 9,1 млрд юанів (1,26 млрд дол.), що на 10,1% більше, ніж торік. Цей напрямок включає дохід від реклами, яка відображається на платформах Xiaomi, а також від мобільних ігор та хмарних послуг.





Електромобільний підрозділ Xiaomi, який поки що працює зі збитками, продемонстрував значне зростання. За квартал, що закінчився в червні, дохід від EV (Electric Vehicles) бізнесу склав 20,6 млрд юанів (2,9 млрд дол.), порівняно з 18,1 млрд у першому кварталі. Компанія поставила 81 302 електромобілі, що перевищило показник у 75 869 одиниць, досягнутий у попередньому кварталі. Втрати бізнесу, що включає EV, AI та інші нові ініціативи, скоротилися до 0,3 млрд юанів з 0,5 млрд, зафіксованих у першому кварталі. Лу Вейбін висловив упевненість, що EV-бізнес може вийти на щомісячний або квартальний прибуток у другій половині року, але попередив, що загальні кумулятивні збитки залишаються значними після інвестування понад 30 млрд юанів у дослідження та розробки.





Окрім моделі SU7, компанія у червні 2025 року представила свій другий електромобіль, кросовер YU7, поставки якого почалися в липні. Запуск YU7 викликав неймовірний ажіотаж, що призвів до більш ніж 200 000 замовлень лише за перші три хвилини. Однак, такий успіх призвів до значних проблем з виробництвом: терміни очікування для деяких версій YU7 досягають більше року. Ці результати підтверджують стратегію Xiaomi з диверсифікації бізнесу та інвестицій у ключові технології, такі як електромобілі та AI.





Акції Xiaomi, що торгуються в Гонконзі, закрилися зі зниженням на 1,2%, хоча з початку року вони зросли на 52%.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0

Tweet