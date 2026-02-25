SK Hynix додатково інвестує 15 млрд дол. у розширення виробництва

25 февраля 2026 г., 17:03

Південнокорейський гігант SK Hynix зробив черговий крок у боротьбі за лідерство на ринку пам’яті, оголосивши про затвердження плану інвестицій у будівництво першого заводу у межах мегакластера в Йон’іні.



Компанія вирішила інвестувати додаткові 21,6 трильйона вон (близько 15 мільярдів доларів) в обладнання та інфраструктуру першої черги до кінця 2030 року. З урахуванням попередніх вкладень, загальна сума інвестицій у перший завод тепер становить приблизно 31 трильйон вон (близько 21,5 мільярда доларів). Таке суттєве зростання бюджету зумовлене розширенням площ чистих кімнат у 1,4 раза завдяки змінам у законодавстві, структурними перебудовами проєкту та врахуванням поточної інфляції.



Оновлений план передбачає будівництво двох корпусів заводу, у яких розмістяться шість чистих кімнат. Це дозволить SK hynix діяти проактивно та забезпечити стабільність постачань в умовах структурного зростання попиту на високопродуктивні чіпи. Завдяки ефективному управлінню та пріоритету безпеки на майданчику, компанія змогла прискорити графік робіт: відкриття першої чистої кімнати тепер заплановане на лютий 2027 року, що на три місяці раніше від попереднього терміну. Така оперативність має вирішальне значення для підтримки індустрій, пов’язаних із розвитком АІ, центрів обробки даних та високопродуктивних обчислень (HPC).



У 2026 році напівпровідниковий кластер у Йон’іні стає ключовим стратегічним об’єктом, що визначає конкурентоспроможність Південної Кореї на глобальному ринку. Рішення SK hynix виділити рекордні кошти свідчить про перехід від простої реакції на ринкові запити до стратегії лідерства та випередження. Збільшення кількості чистих кімнат дозволить компанії швидше впроваджувати нові технологічні процеси, що є критично важливим для виробництва пам’яті високої щільності, на якій базується сучасна АІ економіка.



Окрім суто виробничих аспектів, ця інвестиція виступає потужним каталізатором для формування унікальної екосистеми, що включає понад 50 компаній-партнерів у сфері матеріалів, компонентів та обладнання. Створення найбільшого у світі напівпровідникового хабу забезпечує синергію, яка дозволяє Кореї зміцнювати свої позиції як глобального центру технологічних інновацій. Здатність SK hynix гнучко адаптувати інвестиційні плани до темпів технологічного прогресу гарантує, що компанія залишатиметься надійним партнером для світових лідерів у галузі обчислювальної техніки протягом наступного десятиліття.

