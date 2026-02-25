Microsoft та Starlink об’єднують зусилля для підключення найвіддаленіших куточків планети

25 февраля 2026 г., 11:45

Напередодні Mobile World Congress корпорація Microsoft оголосила про досягнення значної віхи у своїй глобальній стратегії цифрового доступу.



Відзначається, що компанія не лише виконала, а й значно перевищила свою амбітну обіцянку від 2022 року: забезпечити доступ до інтернету для 250 мільйонів людей. Станом на лютий 2026 року покриття розширено на понад 299 мільйонів осіб у всьому світі, зокрема 124 мільйони в Африці.



Проте головною новиною цього етапу стало оголошення про стратегічну співпрацю зі Starlink — супутниковим сервісом компанії SpaceX. Це партнерство покликане використовувати технологію низькоорбітальних супутників для забезпечення зв’язку в сільських, аграрних та найбільш важкодоступних регіонах, де традиційна наземна інфраструктура є недоступною або економічно недоцільною.



Як зазначає Мелані Накагава (Melanie Nakagawa), головна директорка з питань сталого розвитку Microsoft, у сучасну епоху доступ до мережі є лише першим кроком. Нова стратегія компанії еволюціонує від простого покриття до активного залучення громад у глобальну АІ економіку. Співпраця зі Starlink додає до портфоліо Microsoft потужний інструмент, який у поєднанні з локальними партнерами та громадськими інституціями створює фундамент для формування «готових до АІ» спільнот. Це особливо актуально на тлі даних звіту Microsoft про дифузію АІ за 2025 рік, який демонструє, що хоча технології АІ впроваджуються швидше за будь-які інші в історії, цей процес залишається нерівномірним, поглиблюючи прірву між Глобальною Північчю та Півднем.



Прикладом практичної реалізації моделі за участю Starlink вже стала Кенія. Там Microsoft спільно зі Starlink та місцевим провайдером Mawingu Networks забезпечують зв’язком 450 громадських центрів, включаючи фермерські кооперативи та цифрові хаби в сільських регіонах. У таких проєктах супутниковий інтернет стає каналом для надання цифрових навичок та АІ інструментів, що допомагають підвищувати продуктивність сільського господарства та відкривають фермерам доступ до міжнародних ринків. Мелані Накагава підкреслює, що такий цілісний підхід - поєднання зв’язку, енергії, пристроїв та навчання - є єдиним способом забезпечити стійкий розвиток.



У той час як конкуренти зосереджені на насичених ринках, Microsoft та Starlink формують лояльність у регіонах, що розвиваються, де АІ може дати найбільший приріст ВВП за короткий термін. Наприклад, досвід Замбії показує, що серед людей із доступом до інтернету рівень використання генеративного АІ зростає з 12% до 34%.

