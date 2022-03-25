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У даркнеті збір коштів на підтримку України використовують кіберзлочинці

25 марта 2022 г., 16:35
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Дослідники Check Point Research, які часто сканують Darknet, помітили кілька рекламних оголошень і сайтів, які спрямовані на збір грошей для українців, переважно на основі криптовалюти.

Розслідування CPR показує, що хоча деякі з цих сайтів є частиною офіційної української урядової кампанії зі збору коштів, інші видаються сумнівними та викликають занепокоєння, що за ними знову стоять кіберзлочинці, які використовують нинішню кризу для шахрайської діяльності.

Деякі веб-сайти у даркнет перенаправляють на офіційні законні сайти уряду та закликають до збору коштів, але частка посилаються або на недійсні, або на порожні сторінки. Інші посилаються на веб-сайти, які здавалися шахрайськими.

У часи кризи та екстремальних обставин, як-от ця війна, постійно зростає кількість кіберзлочинців, які намагаються використати ситуацію, і зростає кількість шахрайських дій.

У нещодавній доповіді CPR оприлюднив дані про збільшення кібератак, які дослідники спостерігали з початку війни. Напади на уряд та військовий сектор України за перші три дні бойових дій зросли на приголомшливі 196%.

Не дивно, що зараз зловмисники знаходять шлях до даркнету у пошуках подальших наступальних дій.

CPR закликає потенційних донорів, які прагнуть допомогти українцям, та й взагалі всіх, хто робить пожертви на будь-яку справу бути пильними та обов'язково перевіряти достеменність веб-сайтів, на які вони надсилають гроші.

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