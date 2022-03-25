SpyBuster визначає програми та вебсайти з серверами в росії та білорусі

25 марта 2022 г., 17:15

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Компанія MacPaw випустила застосунок SpyBuster для macOS, який допомагає користувачам захистити свої персональні дані від кіберзагроз з боку Росії та Білорусі. SpyBuster – це волонтерський проєкт команди Technological R&D MacPaw.



Сергій Кривоблоцький, Technological R&D Lead MacPaw, зазначив: “Як команда Technological R&D, ми ще перед війною провели багато досліджень, і я почав перевіряти, які з них можуть зміцнити інформаційну безпеку країни. Одне з наших досліджень про технічну реалізацію мережевої фільтрації в macOS ідеально підходить для захисту комп'ютерів від потенційно небезпечних програм. Ми з командою вирішили його адаптувати, щоб допомогти користувачам захистити свої персональні дані у часи постійних кіберзагроз”.



Спочатку виникла ідея допомогти українцям захистити свої дані онлайн від російських силових структур, а пізніше команда вирішила масштабувати ідею і зробити програму доступною для користувачів з усього світу.



Зазначено, у липні 2016 року в росії вступили в дію Федеральні закони № 374-ФЗ та 375-ФЗ, які зобов'язують операторів зв'язку зберігати вміст голосових викликів, дані, зображення та текстові повідомлення на російських серверах протягом 6 місяців. А метадані, такі як час, розташування, відправник та одержувач повідомлення, мають зберігатися протягом 3 років. Інтернет-сервіси, зокрема, месенджери, електронна пошта та соціальні мережі, які використовують зашифровані дані користувачів, повинні відкрити Федеральній службі безпеки рф (фсб) доступ та перегляд цих зашифрованих повідомлень. Це означає, що всі інтернет- і телекомунікаційні компанії, присутні у Росії, зобов'язані розкривати ці повідомлення та метадані, а також «всю іншу необхідну інформацію» владі без рішення суду.



SpyBuster допомагає захистити персональні дані користувачів. Завдяки застосунку, користувачі можуть визначити, які з програм та сайтів на їхніх комп'ютерах Mac були розроблені в Росії та Білорусі, а також які з сайтів та програм підключаються до серверів на території цих держав. За бажанням користувачі можуть видалити такі програми та заблокувати потенційно небезпечні з'єднання за декілька секунд.



Програма має і соціальне значення — вона може визначити, які українські сайти чи ЗМІ підключаються до російських серверів, а користувачі — повідомити видання. Як виявилося, медіа можуть не знати, що їхні сайти можуть підключатися до серверів у РФ.



У застосунку є дві вкладки: Static Analysis та Dynamic Analysis. Статичний аналіз виявляє лише ті застосунки, які походять з росії чи білорусі. Після виявлення таких програм їх можна видалити або заблокувати їхню комунікацію з серверами в країнах-агресорах.



Динамічний аналіз показує поведінку програм та вебсайтів в режимі реального часу. Коли користувач запускає програму на своєму Mac, вона відразу починає щось робити: надсилати повідомлення на сервери, записувати файли, отримувати доступи тощо. SpyBuster сканує всі з'єднання та показує їхню історію (logs), з якої зрозуміло, чи було з'єднання безпечним. Обравши опцію Compromised Only, можна побачити лише потенційно небезпечні з'єднання. Щоб назавжди їх заборонити, потрібно обрати Deny this connection. Якщо не відключити небажане з'єднання, воно продовжить надсилати дані на небезпечні сервери.



Щоб встановити застосунок, необхідна версія macOS 10.15 або новіша. За посиланням https://research.macpaw.com/spy-buster/ можна безплатно завантажити програму. Застосунок обробляє дані про підключення локально на пристрої користувача та лише під час використання, при цьому дані ніде не зберігаються.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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