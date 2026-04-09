Meta запускає нову лінійку моделей Muse Spark для конкуренції з Google та OpenAI

Компанія Meta представила Muse Spark - свою першу значущу модель AI після масштабної реструктуризації та найму Александра Ванга (Alexandr Wang) дев'ять місяців тому.



Нова розробка стала результатом роботи підрозділу Meta Superintelligence Labs, створеного в межах інвестиційної угоди зі Scale AI обсягом 14,3 млрд дол. Модель, що раніше мала кодову назву Avocado, покликана повернути Meta статус лідера після провального дебюту попередніх відкритих моделей Llama 4 на початку 2025 року.



Muse Spark спроектована як компактна та швидка система, що демонструє високу ефективність у вирішенні завдань з науки, математики та охорони здоров'я. На відміну від попередніх ініціатив компанії, ця модель наразі є власною розробкою Meta, а доступ до неї надається лише обраним партнерам через приватне API. За словами Марка Цукерберга, основна мета Muse Spark - показати швидку траєкторію розвитку компанії, хоча незалежні тести Artificial Analysis вже ставлять модель на четверте місце у світі за загальними показниками, де вона майже зрівнялася з лідерами від Google та OpenAI у розумінні мови та візуальних образів.



У найближчі тижні Muse Spark з'явиться у Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger, а також в окулярах Ray-Ban Meta AI. Нова модель пропонує користувачам спеціалізовані режими роботи, зокрема Shopping для підбору одягу та інтер'єрів на основі рекомендацій креаторів, а також інтелектуальний режим Contemplating. Останній використовує групу AI-агентів для паралельних міркувань, що дозволяє Meta конкурувати з такими рішеннями, як Gemini Deep Think та GPT Pro у виконанні складних багатокрокових завдань.



На тлі анонсу акції Meta зросли майже на 9%. Компанія підтвердила свої наміри продовжувати агресивне нарощування інфраструктури, прогнозуючи капітальні витрати на AI у 2026 році в межах від 115 млрд дол. до 135 млрд дол. Це майже вдвічі перевищує витрати минулого року та підкреслює рішучість корпорації завоювати частку ринку генеративного AI, який, за прогнозами Grand View Research, до 2033 року досягне обсягу у 325 млрд дол.



Запуск Muse Spark сигналізує про радикальну зміну стратегії Meta: відхід від концепції відкритого вихідного коду на користь закритої екосистеми та прямої монетизації через API. Це свідчить про те, що керівництво компанії більше не планує безкоштовно ділитися технологіями, у які вкладено десятки мільярдів доларів, особливо в умовах, коли ринкова вартість конкурентів на кшталт OpenAI та Anthropic сукупно перевищила трильйон доларів. Перехід до архітектури Muse серії є спробою наздогнати лідерів не лише через обчислювальну потужність, а й через глибинну інтеграцію AI у повсякденні сценарії понад 3,5 млрд користувачів соціальних мереж.



Головною стратегічною перевагою Meta у цій битві стає величезна база даних та можливість інтегрувати AI-інструменти безпосередньо в рекламні механізми. Якщо Muse Spark зможе ефективно конвертувати наміри користувачів у реальні покупки через новий Shopping режим, компанія отримає потужне джерело доходу, незалежне від традиційної моделі рекламних показів.

