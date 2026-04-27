Google інвестує до 40 млрд дол. у конкурента - стартап Anthropic

Материнська компанія Google, корпорація Alphabet, інвестує до 40 млрд дол. у стартап Anthropic, поглиблюючи партнерство зі своїм прямим конкурентом у глобальних перегонах технологій штучного інтелекту.

Як повідомляє видання Reuters, угода передбачає негайне виділення 10 млрд дол. готівкою. Решта суми у розмірі 30 млрд дол. буде інвестована пізніше, якщо розробник популярної моделі Claude досягне визначених показників продуктивності. Ці кошти спрямують на масштабне розширення обчислювальних потужностей Anthropic.

Нова хвиля інвестицій розпочалася лише за кілька днів після того, як Amazon оголосила про намір вкласти в Anthropic до 25 млрд дол. Стартап зумів виділитися серед численних конкурентів завдяки фокусу на агентських можливостях кодування - інструмент Claude Code вже здобув значну популярність серед розробників. На фоні такого успіху річна виручка компанії у квітні перевищила 30 млрд дол., продемонструвавши стрімке зростання порівняно з 9 млрд дол. наприкінці 2025 року.

Високий попит на сімейство моделей Claude змушує Anthropic активно нарощувати інфраструктуру. Раніше цього місяця компанія уклала багаторічні контракти з чипмейкером Broadcom та хмарним провайдером CoreWeave. Крім того, до кінця року стартап планує забезпечити майже 1 гігават потужності через чипи Amazon. Минулого року керівництво Anthropic заявило про намір інвестувати 50 млрд дол. у будівництво власних центрів обробки даних у США для забезпечення незалежного розгортання та навчання нових моделей AI.

Інвестиційний інтерес до стартапу залишається безпрецедентним: після лютневого раунду фінансування на 30 млрд дол. ринкова оцінка компанії сягнула 380 млрд дол. Деякі венчурні фірми вже оцінюють Anthropic у 800 млрд дол. Потужний вплив технологій компанії на ринок підтвердився раніше цього року, коли реліз плагінів для агента Cowork спровокував обвал акцій світових розробників програмного забезпечення через побоювання інвесторів щодо деструктивного потенціалу нових інструментів AI.

Рішення Google інвестувати таку колосальну суму в прямого конкурента свідчить про зміну стратегії Big Tech: замість спроб одноосібного домінування гіганти воліють купувати частку в успіху найшвидших гравців ринку. Для Google це не лише фінансове вкладення, а й спосіб прив’язати Anthropic до своєї хмарної екосистеми, не даючи стартапу повністю перейти на інфраструктуру Amazon чи Microsoft. Стрімке зростання виручки Anthropic до 30 млрд дол. підтверджує, що стадія експериментів з AI завершилася, і технологія почала генерувати реальні грошові потоки, порівнянні з доходами найбільших софтверних корпорацій.

Головним стратегічним ризиком цієї угоди є посилення антимонопольного нагляду, оскільки концентрація капіталу навколо кількох AI-лабораторій стає критичною. Крім того, залежність Anthropic від обчислювальних потужностей перетворює компанію на заручника постачальників енергії та чипів, що пояснює їхні плани будівництва власних гігаватних дата-центрів. Якщо Anthropic не зможе виправдати очікування Google щодо продуктивності, зупинка фінансування на етапі 10 млрд дол. може стати болючим ударом по капіталізації стартапу, яка наразі тримається значною мірою на високих очікуваннях майбутнього домінування агентських систем AI.

