Meta купує розробника АІ для гуманоїдних роботів Assured Robot Intelligence

4 мая 2026 г., 17:27

0

Tweet

Корпорація Meta Platforms оголосила про придбання стартапу Assured Robot Intelligence (ARI), який спеціалізується на розробці програмного забезпечення зі штучним інтелектом для робототехніки.

Як повідомляє видання Bloomberg, фінансові умови угоди не розголошуються, проте відомо, що це придбання спрямоване на прискорення розробки гуманоїдних роботів.

Команда ARI приєднається до підрозділу Meta Superintelligence Labs, де працюватиме разом із Meta Robotics Studio над створенням фундаментальних технологій для автономних машин. За словами представників Meta, стартап допоможе інженерам у розробці систем керування та архітектур АІ-моделей, а також у дослідженні нових методів самонавчання нейромереж у фізичному світі.

Стартап Assured Robot Intelligence був заснований провідними дослідниками у сфері АІ — Леррелом Пінто (Lerrel Pinto) та Сяолуном Ваном (Xiaolong Wang). Пінто раніше був співзасновником Fauna Robotics, яку в березні придбала корпорація Amazon, а Ван має досвід роботи в NVIDIA та є професором Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Команда стартапу зосереджена на створенні систем, що дозволяють роботам розуміти людську поведінку та адаптуватися до складних умов реального світу. Зокрема, Ван раніше представляв систему керування, яка дозволяє користувачеві бачити оточення очима робота через VR-гарнітуру, що може бути інтегровано з новими розумними окулярами Meta Ray-Ban.

Згідно з планами Meta, компанія не збирається конкурувати безпосередньо у продажах споживчих роботів. Замість цього корпорація прагне стати ключовим постачальником компонентів та програмного забезпечення для всієї індустрії. Цю стратегію порівнюють із роллю Qualcomm на ринку мобільних чипів або Google із системою Android. Meta планує постачати сенсори, софт та спеціалізовані мікросхеми іншим виробникам, що дозволить їй контролювати екосистему фізичного АІ без витрат на масове виробництво кінцевих пристроїв. Важливою частиною цього сегменту має стати новий АІ-чип MIA500, який компанія представила минулого місяця для прискорення обчислень у складних автономних системах.

Інтеграція команди ARI також підсилить розвиток нещодавно презентованої великої мовної моделі Muse Spark, яку Meta Superintelligence Labs позиціонує як перший крок до персонального суперінтелекту. Очікується, що досвід нових фахівців у галузі самонавчання (self-learning) дозволить навчити Muse Spark не лише обробляти текст чи зображення, а й ефективно керувати складними маніпуляторами гуманоїдних роботів. Це придбання відбувається на фоні підвищення прогнозу капітальних витрат Meta на 2026 рік до рівня 125–145 млрд дол., що відображає масштабні інвестиції корпорації в АІ-інфраструктуру та центри обробки даних.

Купівля Assured Robot Intelligence є чітким сигналом про те, що Meta переходить від віртуального метавсесвіту до розробки фізичного АІ. Обрання платформної стратегії, подібної до Android, дозволяє компанії уникнути високих ризиків, пов'язаних із виробництвом складного заліза, та водночас захопити критично важливий сегмент операційних систем для роботів. Це створює серйозну конкуренцію для Google та Tesla, які також намагаються створити універсальні стандарти для гуманоїдних систем, але роблять ставку на закриті вертикальні екосистеми.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet