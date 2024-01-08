У 2024 році очікується відновлення ринку розумних годинників - зростання на 17%

8 января 2024 г., 9:35

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Згідно з нещодавнім аналізом світового ринку смарт-годинників від Canalys, на ньому прогнозується зростання на 2% у 2023 році, до 186 мільйонів одиниць.



Це зростання в першу чергу зумовлене значним 22%-вим збільшенням поставок базових годинників на ринки, що розвиваються, зокрема в Індію. Це зростання ефективно врівноважує 9%-ве зниження продажів смарт-годинників і 10%-ве скорочення поставок базових браслетів. У перспективі ринок натільних годинників готовий до ще більшого підйому: Canalys прогнозує зростання на 10% у 2024 році. Ця позитивна тенденція підживлюється очікуваним відродженням інтересу до смарт-годинників у всьому світі, і очікується, що їхні поставки зростуть на 17%.



"Базові годинники стали головним трендом 2023 року, і очікується, що цього року на цю категорію припадатиме понад 40% поставок натільних браслетів, - говорить Джек Літем (Jack Leathem), аналітик Canalys. - Успіх базових годинників можна пояснити ідеальним поєднанням доступної ціни, привабливого дизайну і, як наслідок, стрімкого попиту на ринках, що розвиваються. Ці пристрої, що поєднують стиль і технології за прийнятною ціною, стали практичною короткостроковою альтернативою більш дорогим смарт-годинникам, що також призвело до зниження популярності менш функціональних базових смарт-браслетів. Canalys очікує, що цей зсув збережеться, і до 2027 року поставки впадуть до 12%, особливо в умовах, коли лідери ринку моделей базового рівня, такі як Xiaomi і Google (Fitbit), все більше зміщують свою увагу на більш дорогі форм-фактори наручних годинників".



"Сектор смарт-годинників, однак, готовий до відскоку у 2024 році з очікуваним обсягом поставок 83 мільйони одиниць. Спочатку користувачі, яких приваблювали базові або доступні за ціною смарт-годинники, тепер шукають розширену функціональність, особливо ті, хто придбав пристрої під час пандемії COVID-19, - констатує Літем. - Вендори прагнуть збільшити доходи від поставок, просуваючи смарт-годинники з апаратними вдосконаленнями, включаючи значне збільшення часу автономної роботи і потенційну появу екранів micro-LED на пристроях преміум-класу. Ці вдосконалення також охоплюють нові можливості для фітнесу та здоров'я, такі як моніторинг кров'яного тиску та виявлення апное уві сні, які, як очікується, стануть новими галузевими стандартами, коли Apple представить їх у наступній 10-й ювілейній лінійці годинників Apple. Зважаючи на нещодавню заборону Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC), очікується, що на пристрої попереднього покоління припадатиме більшість втрачених поставок на американському ринку".



"Глобальний перехід на просунуті смарт-годинники буде найбільш очевидним у регіонах, що розвиваються, причому на Близькому Сході і в Центральній та Східній Європі очікується значне зростання поставок смарт-годинників у 2024 році - на 27% і 22% відповідно. Користувачі в цих регіонах готові вперше перейти від звичайних годинників до смарт-годинників", - зазначила Синтія Чен (Cynthia Chen), менеджер з досліджень Canalys.



Canalys також прогнозує зростання хмарних сервісів, особливо генеративного АІ, що набирає обертів у 2024 році після зобов'язань Zepp Health і Google у 2023 році. Все більш широке впровадження переконливих функцій АІ виробниками розумних годинників свідчить про перспективи зростання. "Очікується, що ця тенденція інтеграції передових функцій АІ в розумні годинники відкриє нові шляхи для зростання ринку, - зазначила Чен. - Галузь все більше орієнтується на пропозицію більш складних послуг, керованих штучним інтелектом. До них відносяться індивідуальні рекомендації, персоналізовані фітнес-режими і всебічна аналітика продуктивності, і все це на основі АІ, який імітує людську взаємодію. Виробники оптимістично налаштовані, що такі інновації не лише заохочуватимуть споживачів оновлювати свої пристрої, але й збільшуватимуть доходи від послуг, підвищуватимуть лояльність до бренду та надаватимуть глибокі дані про поведінку користувачів".



"Ми очікуємо, що ці апаратні та сервісні оновлення матимуть значний вплив на споживчий попит на смарт-годинники, - додала Чен, підкреслюючи більш широкий вплив на ринок. - Прогнозується, що зростання продовжиться до 2025 року, а частка категорії смарт-годинників зросте з 38% у 2024 році до 44% у 2025 році. Одночасно з виходом на ринок смарт-годинників преміум-класу, Canalys очікує значного зростання загальної вартості поставок".



Термінологія Canalys



Базовий браслет (Basic bands) з діагоналлю екрану менше 1,6 дюйма. Пристрій не має підтримки операційної системи та додатків.



Базовий годинник (Basic watch): наручний годинник з діагоналлю екрана більше 1,6 дюйма. Пристрій оснащений операційною системою реального часу та вбудованою підтримкою додатків.



Смарт-годинник (Smartwatch): наручний годинник з діагоналлю екрана більше 0,6 дюйма. Пристрій оснащений вдосконаленою операційною системою, яка забезпечує підтримку сторонніх додатків.

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