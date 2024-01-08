Dell анонсувала нову лінійку ноутбуків XPS з підтримкою AI

8 января 2024 г., 11:35

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Компанія Dell традиційно використовує у своїй лінійці ноутбуків XPS нові ідеї дизайну, представивши ще на виставці CES 2022 модель XPS 13 Plus - елегантний і сучасний пристрій, в основі якого лежить простота. Тепер же оголошується про уніфікацію дизайну всього портфоліо XPS, куди увійшли нові розміри екрана в моделях XPS 16 і XPS 14, а також змінивши XPS 13 Plus на XPS 13. Це тріо ноутбуків об'єднують елементи, що усувають відволікальні фактори та роблять акцент на продуктивності.



Нові моделі XPS виконані в мінімалістичному стилі, який підносить бренд. Вони виготовлені з алюмінію, обробленого на верстатах з ЧПУ, і скла Gorilla Glass 3, а також виконані в кольорах тон-в-тон (доступні варіанти Graphite і Platinum). Яскравий, нестандартний зовнішній вигляд має ключові компоненти, які посилюють враження від ноутбука. Це сенсорний функціональний ряд, що дає змогу легко перемикатися між мультимедійними та функціональними клавішами, безшовний скляний тачпад із тактильним зворотним зв'язком і збільшені клавіші, які забезпечують зручність і плавність набирання тексту при кожному натисканні.



Нові ноутбуки XPS оснащені панелями InfinityEdge із сенсорними OLED-дисплеями, змінною частотою оновлення, високою роздільною здатністю та технологією Dolby Vision для насиченої деталізації. У новому портфоліо реалізовано розширені аудіоможливості, включно з дизайном із чотирма динаміками, підтримкою імерсивного звуку Dolby Atmos і об'ємного 3D-стерео MaxxAudio Pro від Waves. Крім того, нова інтелектуальна вебкамера Full HD 1080p забезпечує кристально чисті відеодзвінки.



У лінійці також з'явилися нові функції з підтримкою штучного інтелекту: прискорення штучного інтелекту, вбудоване в пристрій завдяки процесорам Intel Core Ultra, і нові можливості, втілені в життя за допомогою Windows 11. Ці можливості підвищують творчий потенціал і продуктивність, а також забезпечують вищу продуктивність і триваліший час автономної роботи. А якщо говорити про час автономної роботи, то всі ноутбуки XPS оснащені функцією ExpressCharge, що дозволяє заповнити 80% заряду батареї за 60 хвилин.



Зазначається, що Dell стала піонером у створенні вузьких обідків, що дають змогу мінімізувати займану пристроєм площу і збільшити розмір екрана. Тепер же в нових 16- і 14-дюймових екранах реалізовано ефект занурення. Нові моделі XPS 16 і XPS 14 підвищують портативність ноутбуків XPS і роблять акцент на продуктивності та дизайні.



Ноутбук XPS 16 є лідером портфоліо, маючи надвисоку продуктивність для складних робочих навантажень. Завдяки новітнім процесорам Intel Core Ultra і графічним процесорам NVIDIA GeForce RTX (аж до GeForce RTX 4070 GPU), XPS 16 - найпотужніший ноутбук XPS зі стійкою продуктивністю до 80 Вт.



Поєднуючи в собі продуктивність, дизайн і портативність, XPS 14 націлений на тих, кому потрібна свобода роботи в будь-якому місці. XPS 14 на 21% легший, ніж XPS 16, але при цьому забезпечує потужну продуктивність для виконання складних завдань. З додатковими графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX (до GeForce RTX 4050 GPU) можна редагувати та відтворювати відео високої роздільної здатності. А завдяки тривалому часу автономної роботи це ноутбук, створений для того, щоб працювати в дорозі.



І XPS 16, і XPS 14 є системами NVIDIA Studio-validated, що означає, що вони забезпечують кращу в індустрії продуктивність для складних творчих завдань, як-от 3D-рендерінг, редагування відео та пряма трансляція, пропонуючи доступ до набору інструментів Studio AI та підвищену стабільність із драйверами NVIDIA Studio Drivers.



XPS 13 - найтонший і найлегший у лінійці XPS, що важить 1,2 кг, тож його можна брати з собою, куди б ви не прямували. Оновлений ноутбук має три нові варіанти дисплея на вибір (включно з FHD+, QHD+ touch і 3K+ OLED touch), щоб забезпечити універсальні візуальні можливості, які підходять як для повсякденної продуктивності, так і для створення контенту високої роздільної здатності. XPS 13 - багатозадачна машина для поєднання навчання, роботи, особистих проєктів і розваг.



AI і генеративний AI (GenAI) є рушійною силою останньої хвилі інновацій і відкривають нові можливості ПК. Нова лінійка XPS на базі процесорів Intel Core Ultra оснащена вбудованим механізмом прискорення AI з додаванням нейронного процесора (NPU). Це означає, що ПК більше не потрібно покладатися тільки на CPU або GPU для обробки даних і підвищення продуктивності. Якщо ви - творча людина, яка постійно перебуває в русі та редагує фотографії в Adobe Lightroom, додавання NPU автоматично долучає потрібний обчислювальний механізм для вашого робочого навантаження, у цьому разі даючи змогу вам редагувати зображення швидше, ніж раніше, зберігаючи при цьому час автономної роботи.



Усі ноутбуки оснащені функцією Copilot у Windows 11, що використовує можливості штучного інтелекту, щоб зробити повсякденну роботу простішою, швидшою і без зусиль. У портфоліо також є клавіша Copilot, розроблена для того, щоб ще більше спростити виконання завдань і не відвертатися від роботи. Тепер одним натисканням клавіші можна отримати швидкий доступ до свого повсякденного компаньйона - штучного інтелекту.



Моделі XPS 13 за ціною від $1299, XPS 14 - від $1699 і XPS 16 - від $1 899 будуть доступні найближчим часом у США.

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