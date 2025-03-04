TSMC вкладе 100 млрд дол. у розширення виробництва чипів у США

4 марта 2025 г., 9:35

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CNBC повідомляє, що TSMC вкладе 100 мільярдів доларів у розвиток виробництва чипів у США.

Новий капітал збільшує загальний обсяг інвестицій тайванської компанії в США до 165 мільярдів доларів і буде спрямований на будівництво п'яти нових виробничих потужностей в Арізоні.

Минулого місяця Дональд Трамп оголосив про багатомільярдний проект інфраструктури штучного інтелекту з Oracle, OpenAI і Softbank. Він також неодноразово закликав повернути виробництво напівпровідників до США після того, як значна частина обробної промисловості переїхала за кордон. Розвиток виробництва напівпровідників у США є питанням економічної та національної безпеки, заявив Трамп у понеділок.

Трамп неодноразово закликав і звинувачував Тайвань у крадіжці американського бізнесу з виробництва мікросхем і наголошував на можливостях по введенню тарифів на імпорт напівпровідників. Фінансовий директор компанії Венделл Хуанг заявив в січні в інтерв'ю CNBC, що він впевнений, що нова адміністрація Білого дому продовжить фінансувати амбіції компанії в США.

До оголошення в понеділок TSMC вже зробила кроки для розширення своєї присутності в США. У 2020 році компанія виділила 12 мільярдів доларів на будівництво свого першого американського заводу з виробництва мікросхем в Арізоні, а згодом збільшила ці інвестиції до 65 мільярдів доларів, побудувавши третій завод. Компанія також отримала підтримку уряду США у вигляді субсидії в розмірі 6,6 мільярда доларів від Міністерства торгівлі США.

Представник Nvidia повідомив CNBC, що виробник чипів «буде повністю використовувати глобальну виробничу мережу TSMC, щоб підвищити нашу гнучкість і стійкість поставок».

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