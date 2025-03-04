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Міноборони активізує проєкт «Лінія дронів»

4 марта 2025 г., 8:25
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У Збройних силах України розпочався масштабний проєкт «Лінія дронів», ініційований Президентом України. Його мета – розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у Силах оборони. 
 
Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців. Долучитися можуть як військовослужбовці, так і цивільні спеціалісти.
 
«Лінія дронів» – це масштабування найефективніших рішень в армії. А саме – створення «killzone» на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття», – підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров. 
 
Проєкт уже отримав 4.6 млрд грн додаткового фінансування від Міністерства оборони, яке буде спрямоване безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань. 
 
До ініціативи долучені провідні БПЛА-підрозділи ЗСУ: РАРОГ, К-2, ФЕНІКС, АХІЛЛЕС та ПТАХИ МАДЯРА. Подати заявку на участь можна на сайті droneline.army.gov.ua або через гарячу лінію 0 800 301 314. 
 
Також приєднатися можна через застосунки Дія або Армія+. Після заповнення анкети кандидати проходять відбір – співбесіду та тестування. Для військових передбачена можливість переведення до підрозділу, для цивільних – супровід від ТЦК до місця служби.
 
Кожен новобранець «Лінії дронів» проходитиме спеціалізовану програму БЗВП, яка включає тактичну підготовку, навчання роботі з безпілотними комплексами та освоєння методів перехоплення ворожих дронів. 
 
До проєкту можуть долучитися оператори БПЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики, діловоди та інші спеціалісти, готові працювати з передовими технологіями та цифровими інструментами.

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