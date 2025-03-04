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IT-коаліція передала Україні обладнання на 7.5 млн євро

4 марта 2025 г., 10:25
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Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання, яке профінансували Нідерланди та Люксембург. Його загальна вартість склала близько 7.5 млн євро.
 
«Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення стійкості нашої інфраструктури. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності Сил оборони, а також зможемо швидше впроваджувати цифровізацію в українському війську», – заявила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.
 
Цього разу партнери передали Міністерству оборони України:
 
серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних
зарядні станції
обладнання зв’язку
панелі відображення інформації. 
 
Це вже друге постачання від ІТ-коаліції у 2025 році. В січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3.3 млн євро. 
 
Нагадаємо, що ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн»). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції — Естонія та Люксембург.
 

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