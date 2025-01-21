TSMC відновлює роботу після землетрусу магнітудою 6,4 на Тайвані

21 января 2025 г., 17:52

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Всі заводи та працівники були евакуйовані, повідомляється лише про незначні пошкодження та травми по всьому острову.

Як повідомляють тайванські ЗМІ сьогодні на півдні Тайваню стався землетрус магнітудою 6,4, який завдав шкоди кільком будівлям поблизу епіцентру.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 50 кілометрах на схід від міста Тайнань, де TSMC має чотири заводи.

Зазначається, що у Тайнані відчувалося 5 балів, що змусило компанію зупинити виробництво та евакуювати своїх працівників. У TSMC зазначають, що структурні перевірки після землетрусу були завершені на всіх об'єктах і наразі системи водопостачання, енергопостачання та безпеки функціонують стабільно, а всі лінії вже працюють. Аналітики не очікують суттєвого впливу на виробництво компанії, що забезпечує майже 70% глобального виробництва чипів. За даними Economic Daily, оскільки більшість обладнання TSMC має антивібраційну конструкцію, значних пошкоджень не очікується. Однак тривала тряска викликає занепокоєння щодо потенційного зміщення обладнання, що вимагає зупинки для повторного калібрування перед перезапуском, додається у звіті. З іншого боку, інсайдери галузі, на яких посилається Commercial Times, повідомили, що після землетрусу партнери по ланцюжку поставок та інженери по всьому Тайваню були мобілізовані на об'єкти TSMC в Центральному та Південному наукових парках Тайваню для проведення відновлювальних робіт, спрямованих на якнайшвидше відновлення виробництва. Останній великий землетрус на Тайвані стався у квітні минулого року, коли підземні поштовхи магнітудою 7,2 бали вразили округ Хуалянь на східному узбережжі і забрали життя 13 людей.

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