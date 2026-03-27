Schneider Electric завершила програму Sustainability Impact (SSI) 2021–2025 

27 марта 2026 г., 15:47

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій сьогодні оприлюднив свої позафінансові результати за 2025 рік, що знаменує завершення програми Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021–2025.



Протягом останніх п’яти років Група продемонструвала вимірюваний прогрес у сферах клімату, соціальної відповідальності та корпоративного управління, допомагаючи клієнтам, партнерам і громадам у їхньому переході до більш сталого та інклюзивного майбутнього.



Станом на кінець IV кварталу 2025 року програма Schneider Sustainability Impact (SSI) досягла загального результату 8,86 із 10, що відображає масштаб сталих перетворень, здійснених Групою протягом останніх п’яти років. Цей етап демонструє, як Schneider Electric змогла втілити свою довгострокову амбіцію у вимірювані глобальні та локальні результати.



“Програма Schneider Sustainability Impact 2021–2025 стала справжньою трансформаційною подорожжю”, – зазначив Олів’є Блюм, генеральний директор Schneider Electric. – “Протягом понад 20 років сталий розвиток є невід’ємною частиною нашої ідентичності та рушійною силою нашого розвитку. Поєднуючи інновації, партнерство та відповідальність, ми досягли суттєвого прогресу за ключовими показниками сталого розвитку у наших операціях і в екосистемі компанії. Ці результати зміцнюють нашу впевненість у тому, що сталість – це потужний драйвер як ефективності, так і позитивного впливу.”



Група відіграє ключову роль у допомозі клієнтам зменшити їхній екологічний слід завдяки своїм продуктам і рішенням. Станом на кінець 2025 року Schneider Electric допомогла клієнтам зекономити та уникнути 862 мільйони тонн CO₂-викидів, перевищивши початкову ціль у 800 млн тонн CO₂.



Крім того, завдяки Zero Carbon Project, компанія успішно мобілізувала свій ланцюг постачань для конкретних дій із декарбонізації. Залучивши 1 000 провідних постачальників, Schneider Electric сприяла зменшенню на 56% операційних викидів CO₂ серед постачальників.



Компанія також продовжує активно відстоювати справедливі та безпечні умови праці у своїй мережі постачальників. Станом на 2025 рік 98% стратегічних постачальників відповідають вимогам Schneider Electric щодо гідної праці, що посилює повагу до прав людини, етичних трудових практик та добробуту працівників у всьому ланцюгу створення цінності.



Керуючись своєю місією – «енергія для прогресу кожного», Schneider Electric продовжує сприяти справедливому та інклюзивному енергетичному переходу, даючи змогу своїм стейкхолдерам брати участь у сталому розвитку та отримувати з нього користь.

Завдяки ініціативі Access to Energy, започаткованій у 2009 році, компанія розширила доступ до чистої, надійної та доступної енергії для малозабезпечених громад, охопивши понад 61 мільйон людей у всьому світі до кінця 2025 року, значно перевищивши початкову ціль у 50 мільйонів.

Водночас Schneider Electric інвестує у професійний розвиток та освіту молоді для підтримки довгострокової інклюзії: з 2009 року компанія підготувала понад мільйон осіб у сфері енергоменеджменту, надаючи їм знання та навички для розбудови стійких громад і підтримки глобального енергетичного переходу.



Починаючи з 2021 року, понад 500 локальних ініціатив зі сталого розвитку були реалізовані у країнах, де працює Schneider Electric, демонструючи внесок компанії у створення позитивного впливу для місцевих спільнот.



“Завершення програми SSI 2021–2025 – це не фініш, а важлива віхa,” –наголосила Естер Фінідорі, директорка з питань сталого розвитку Schneider Electric. – “Ми зберегли колективний потенціал, який розвинули разом із нашими співробітниками, клієнтами та постачальниками, і маємо дисципліну, щоб продовжувати досягати конкретних результатів і створювати відчутний вплив.

Рухаючись до 2030 року, ми маємо чіткий компас: використовувати технології та інновації задля прогресу, об’єднувати навколо себе інших, ділитися успішним досвідом і масштабувати позитивні зміни, постійно прагнучи робити правильні речі. У Schneider Electric ми переконані, що розвиток енергетичних технологій допоможе забезпечити прогрес для всіх.”



Окрім цих досягнень, підхід Schneider Electric до сталого розвитку також був відзначений у провідних рейтингах ESG, зокрема: отримання платинової медалі EcoVadis, включення до списку «A» щодо змін клімату CDP (Carbon Disclosure Project), а також 1-ше місце у Social Benchmark та 3-м місце у Gender Benchmark за результатами останнього оцінювання World Benchmarking Alliance (WBA) та інші міжнародні відзнаки.



Щоб детальніше ознайомитися з усіма показниками та досягнутим прогресом, будь ласка, перегляньте повний звіт Schneider Sustainability Impact за IV квартал 2025 року, який включає оновлену інформаційну панель результатів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI