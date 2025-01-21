LG Display представила OLED-панель 4-го покоління з максимальною яскравістю 4000 ніт

21 января 2025 г., 16:35

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За повідомленням LG Display, компанія випустила четверте покоління OLED-панелей для телевізорів. Заявлено, при збільшенні яскравості на 33% порівняно з попереднім поколінням, вони стали першими в галузі OLED-дисплеями з максимальною яскравістю 4000 ніт.



Зазначається, панелі з високою яскравістю та енергоефективністю дуже важливі для телевізорів зі штучним інтелектом, оскільки в них використовується апскейлінг, що аналізує контент у режимі реального часу для забезпечення надвисокої якості зображення аж до 8K. У галузі також вважається, що висока яскравість є ключовим фактором якості зображення, оскільки вона дає змогу отримувати більш яскраві картинки, схожі з природним людським зором.



Інновації нової панелі засновані на структурі Primary RGB Tandem, яка являє собою фірмову технологію LG Display, що використовує незалежні стеки RGB-елементів для отримання світла. Раніше використовували 3-стекове джерело світла, в якому два шари синіх елементів випромінювали відносно короткі довжини хвиль енергії поряд з червоними, зеленими та жовтими елементами в одному шарі.



Структура Primary RGB Tandem, застосована в OLED-панелі четвертого покоління, організовує джерело світла в чотири стеки, додаючи два шари синіх елементів і незалежні шари червоних і зелених елементів. Вона підвищує максимальну яскравість завдяки збільшенню кількості світла, випромінюваного кожним шаром, порівняно з попередньою структурою.



Крім збільшення максимальної яскравості, LG Display підвищила яскравість кольору останнього покоління OLED-панелей. Чистота кольору підвищена шляхом поділу червоного, зеленого і синього елементів - трьох основних кольорів світла - на окремі шари, в результаті чого яскравість кольору становить 2100 ніт, що на 40% краще, ніж у попереднього покоління (1500 ніт).



Крім того, було максимально підвищено енергоефективність відповідно до очікуваного значно вищого енергоспоживання телевізорів зі штучним інтелектом. Удосконаливши структуру і систему живлення OLED-панелі четвертого покоління, LG Display знизила її температуру і домоглася приблизно на 20% більшої енергоефективності порівняно з попереднім поколінням (у разі 65-дюймової панелі).



Як правило, на передачу кольору дисплея впливає зовнішнє освітлення. Коли екран відбиває навколишнє світло у світлій кімнаті, чорний колір може здаватися сірим, а відображення довколишніх об'єктів, що накладаються одне на одне, можуть порушити враження від перегляду. Наприклад, під час перегляду контенту із зображенням нічного неба у вітальні в середині дня будь-яке відчуття занурення буде порушено, якщо небо здасться туманним або на екрані з'явиться відображення меблів. Щоб розв'язати цю проблему, компанія LG Display розробила спеціальну плівку, яка нівелює світло, відбите від поверхні дисплея, і світло, поглинуте і відбите всередині панелі. Завдяки цій технології ультранизького відбиття OLED-панель четвертого покоління блокує 99% внутрішніх і зовнішніх віддзеркалень світла, забезпечуючи ідеальний чорний колір, як у кінотеатрі при вимкненому світлі, навіть в полудень у вітальні (500 люкс).



Колірна гамма і точність зображення на дисплеї також значно знижуються при збільшенні освітленості. Однак у цій телевізійній панелі практично не змінюється колірна гамма і забезпечується 100-відсоткова точність передачі кольору при освітленості 500 люкс. Заявлено, це єдиний дисплей, здатний подолати обмеження звичайних дисплеїв, пов'язані з умовами перегляду.



Водночас телевізійна панель OLED четвертого покоління забезпечує диференційовану споживчу цінність завдяки технологіям, дружнім до людини, наприклад, випромінюючи лише 45% синього світла, порівняно з 70-80%, які зазвичай випромінює РК-екран. Відомо, що синє світло негативно впливає на зір і добові ритми користувачів.



Крім того, цей дисплей вирізняється екологічною безпекою завдяки використанню екологічно чистих методів на всіх етапах життєвого циклу продукту - від розроблення до масового виробництва, зокрема використанню на понад 90% меншої кількості пластикової сировини, ніж у РК-дисплеях, та підвищенню коефіцієнта перероблення відпрацьованих частин продукту, що відслужили свій термін, до 92,7%.



Очікується, що цього року LG Display застосує свою OLED-панель четвертого покоління в масовому виробництві, щоб закріпити своє домінування на ринку телевізорів преміумкласу. Потім компанія планує поступово застосувати технологію Primary RGB Tandem у лінійці Gaming OLED, націлившись на ігровий ринок високого класу з різноманітним асортиментом панелей. Серед них уже є найшвидша у світі панель для моніторів, оснащена найвищою в галузі швидкістю відгуку та частотою оновлення, що є важливими характеристиками для ігрових моніторів, а також панелі, що згинаються, які регулюють свою кривину залежно від ігрового контенту.



«OLED-панель четвертого покоління - це сутність інновацій, яка перевершує межі наявних дисплеїв завдяки застосуванню унікальних технологій LG Display, як-от Primary RGB Tandem та технологія ультранизького відбиття», - сказав Хьон-Ву Лі (Hyeon-woo Lee), старший віцепрезидент і голова підрозділу великих дисплеїв LG Display. Він додав: «Ми забезпечимо безпрецедентну якість зображення і зручність використання, зміцнюючи лідерство в галузі OLED-технологій».

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