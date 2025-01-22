Бригади ЗСУ щомісяця будуть отримувати 2.5 млрд грн на закупівлю дронів

22 января 2025 г., 8:15

Бойові підрозділи Збройних сил України щомісяця отримуватимуть пряме фінансування у розмірі 2.5 млрд грн. Ці кошти будуть розподілені між бригадами ЗСУ для закупівлі дронів.

Кабінет Міністрів України підтримав відповідну пропозицію Міністерства оборони.

У грудні Міноборони вже передало 2.1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників, що дало можливість швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління.

«Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті. Це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

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