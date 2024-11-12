TSMC призупинило поставки китайським замовникам АІ-чипів, вироблених по нормам 7 нм

12 ноября 2024 г., 11:45

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Стало відомо, що TSMC проінформувало своїх китайських клієнтів про тимчасове призупинення поставок передових АІ-чипів, вироблених з використанням норм 7 нм і нижче.

Крім того, китайські клієнти, які шукають майбутні проекти з використанням передових техпроцесів, будуть піддаватися суворій перевірці, щоб переконатися, що чипи не використовуються для АІ або інших обмежених цілей.

TrendForce стверджує, що якщо ця політика набуде чинності, вона може вплинути на показники доходів TSMC і рівень використання її потужностей з 7-нм і нижче, а також на майбутній розвиток китайської індустрії штучного інтелекту.

Перевірка розпочалася після того, як стало відомо, що 7-нм технологічний процес TSMC був використаний у чипі 910B компанії Huawei. Це викликало занепокоєння щодо потенційних порушень експортного законодавства США, а також звинувачення в тому, що певні компанії могли виступати в ролі посередників для розміщення замовлень на передові АІ-чипи від імені китайських фірм. У відповідь на це TSMC переоцінює свій процес KYC і планує вдосконалити стандарти затвердження клієнтів, розширити критерії перевірки продукції і, можливо, ввести додаткові обмеження на розмір чипів і використання HBM.

TrendForce зазначає, що TSMC з високою ймовірністю впровадить ці заходи в найближчій перспективі, хоча повний вплив буде залежати від того, чи випустить Міністерство торгівлі США додаткові правила експортного контролю або додасть конкретних клієнтів до Списку юридичних осіб.

За перші три квартали 2024 року розподіл доходів TSMC показує, що на передові техпроцесі припало 67% загального доходу компанії - ключове джерело доходів. Однак TrendForce підкреслює, що основними клієнтами TSMC для 7/6нм, 5/4нм і 3нм техпроцесів є переважно США, Європа і Тайвань. Отже, навіть якщо регуляторні заходи вплинуть на бізнес, деякі китайські клієнти можуть бути втрачені, TrendForce очікує, що інші клієнти компенсують цю втрату, обмеживши потенційний вплив на коефіцієнт використання передових техпроцесів.

Доходи TSMC в Китаї залишаються стабільними на рівні 11-13% за весь 2023 рік і перші три квартали 2024 року. Якщо регуляторні органи посилять контроль над передовими процесами TSMC або якщо певні китайські клієнти будуть додані до санаційного списку, дохід компанії може знизитися приблизно на 5-8%. Однак очікується, що високий світовий попит на АІ-чипи і заплановане TSMC підвищення цін для клієнтів, які користуються передовими технологічними процесами, допоможуть частково пом'якшити цей вплив.

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