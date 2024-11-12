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Мінцифри посилює співпрацю з Recorded Future у сфері боротьби з кіберзагрозами

12 ноября 2024 г., 10:25

Мінцифри посилює співпрацю з Recorded Future у сфері боротьби з кіберзагрозами

Представники Мінцифри та Держспецзв’язку зустрілися з Крістофером Олбергом, генеральним директором кібербезпекової компанії Recorded Future. Обговорювалися пріоритетні напрями співпраці у сфері кіберзахисту та подальше поглиблення взаємодії.

Recorded Future спеціалізується на зборі, аналізі та прогнозуванні кіберзагроз з використанням ШІ та машинного навчання для моніторингу відкритої інформації у реальному часі. Компанія з початку повномасштабного вторгнення підтримує нашу країну, надає розвіддані, допомагає розслідувати воєнні злочини та запобігати кібератакам. До прикладу, у 2023 році команда CERT-UA у співпраці з фахівцями Recorded Future викрила шпигунську кампанію хакерського угруповання APT28, пов’язаного зі спецслужбами рф.

У грудні 2022 року Мінцифра підписала меморандум із Recorded Future, і компанія надала доступ до своїх аналітичних продуктів на понад 20 млн дол., а також відкрила в Україні локальний офіс, де працюють близько 100 українських спеціалістів.

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