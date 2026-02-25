AMD стає ключовим партнером Meta у розгортанні глобальної мережі суперінтелекту

25 февраля 2026 г., 9:35

Компанії AMD та Meta офіційно оголосили про розширення стратегічного партнерства, підписавши безпрецедентну угоду на розгортання АІ-інфраструктури загальною потужністю 6 гігаватів.



Зазначається, що цей багаторічний контракт охоплює кілька поколінь графічних прискорювачів AMD Instinct і передбачає повну синхронізацію дорожніх карт обох гігантів у сферах напівпровідників, системного проектування та програмного забезпечення. Перший етап реалізації проєкту запланований на другу половину 2026 року, коли розпочнуться поставки кастомних графічних процесорів на базі архітектури MI450. Ці чипи будуть інтегровані в стійкову архітектуру AMD Helios, яку компанії спільно розробили в межах проєкту Open Compute Project для створення масштабованих платформ, оптимізованих під конкретні робочі навантаження Meta.



Голова та генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su) зазначила, що цей альянс ставить AMD у центр глобальної розбудови АІ-систем. За її словами, високоефективна та енергоощадна інфраструктура дозволить Meta значно прискорити одне з найбільших у світі розгортань АІ. Засновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) також підкреслив важливість цієї довгострокової співпраці, назвавши її ключовим кроком у диверсифікації обчислювальних ресурсів компанії. Він очікує, що AMD залишатиметься стратегічним партнером Meta протягом багатьох років, допомагаючи у створенні персонального суперінтелекту для мільярдів користувачів.



Окрім графічних прискорювачів, угода передбачає значне розширення використання центральних процесорів. Meta стане ключовим замовником шостого покоління AMD EPYC під кодовими назвами Venice та Verano. Ці процесори розроблені з урахуванням специфічних оптимізацій для АІ-стеку, де CPU відіграють роль стратегічного фундаменту для оркестрації та масштабування складних обчислень. Нові системи забезпечуватимуть лідерські показники продуктивності на кожен витрачений долар та ват енергії, що є критично важливим при роботі на гігаватному рівні.



Для зміцнення стратегічних інтересів AMD випустила для Meta спеціальний пакет варрантів на придбання до 160 мільйонів звичайних акцій компанії. Ця структура виплат безпосередньо прив’язана до досягнення конкретних етапів відвантаження прискорювачів Instinct GPU. Виконавча віце-президентка та фінансова директорка AMD Джин Ху (Jean Hu) пояснила, що така модель орієнтована на довгострокове створення вартості та забезпечить суттєве зростання доходів протягом кількох років. Перша частина акцій перейде у власність Meta після успішного відвантаження обладнання для першого гігавата потужності, а подальші транші активуватимуться в міру масштабування закупівель до цільових 6 гігаватів.



Укладення такої масштабної угоди у 2026 році свідчить про початок нової фази у протистоянні виробників заліза для АІ. Meta, яка раніше була критично залежною від рішень Nvidia, тепер фактично створює власну закриту екосистему на базі рішень AMD. Перехід до вимірювання контрактів не кількістю чипів, а гігаватами споживаної потужності, підкреслює енергетичний виклик, перед яким стоїть індустрія. Це партнерство дозволяє AMD не просто продавати готові продукти, а створювати глибоко кастомізовані рішення, які неможливо легко замінити аналогами від конкурентів.



Для AMD це не лише фінансовий успіх, а й технологічне визнання на рівні гіперскейлерів. Інтеграція програмного стеку ROCm у робочі процеси Meta означає, що AMD вдалося подолати головний бар'єр — домінування екосистеми CUDA від Nvidia. У довгостроковій перспективі успіх цього проєкту може змінити ландшафт всього ринку серверних обчислень, роблячи архітектуру AMD Helios новим стандартом для великих центрів обробки даних, що працюють з АІ-моделями наступного покоління.

