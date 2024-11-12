Ecosia та Qwant обʼєднали зусилля у створенні європейського пошукового сервісу

12 ноября 2024 г., 13:23

0

Tweet

Як повідомляє CNBC, Ecosia та Qwant, дві пошукові системи, що конкурують з Google оголосили у вівторок про партнерство з метою створення європейського пошукового сервісу для зменшення залежності від американських великих технологічних компаній.

Зазначається, що дві пошукові компанії домовилися про створення спільного підприємства під назвою «Європейська пошукова перспектива» (European Search Perspective або EUSP), власність якого буде розподілена 50 на 50 між обома компаніями.

Запуск EUSP планується у Франції на початку 2025 року, підприємство має на меті надавати «покращені» результати пошуку французькою та німецькою мовами.

Ecosia базується в Берліні, а штаб-квартира Qwant знаходиться в Парижі. Qwant - це пошукова система, орієнтована на конфіденційність, яка обіцяє не відстежувати користувачів і не перепродавати їхні персональні дані. Пошукова система Ecosia фокусується на сталому розвитку, зобов'язуючись висаджувати одне дерево за кожні 50 пошукових запитів на своїй платформі.

Крістіан Кролл (Christian Kroll), генеральний директор Ecosia, розповів CNBC, що проект став можливим частково завдяки новим правилам конкуренції, орієнтованим на технології в Європейському Союзі. Закон про цифрові ринки, який набув чинності на початку цього року, вимагає від великих технологічних компаній, яких він називає «воротарями», пропонувати справедливий і розумний доступ до своїх платформ.

У випадку з Google, згідно з DMA, компанія зобов'язана ділитися даними, які можуть бути корисними для навчання пошукової моделі.

Наразі альтернативні пошукові системи, такі як Ecosia, Qwant і DuckDuckGo, не розвивають власну внутрішню інфраструктуру. У рамках нового проекту вони створюватимуть власний пошуковий індекс з нуля, але при цьому збиратимуть результати з різних пошукових систем. Минулого року Ecosia перейшла на мікс результатів пошуку Google і Bing.

Ecosia і Qwant заявляють, що їхній новий пошуковий сервіс буде «орієнтований на конфіденційність», використовуючи технології Qwant, які були перероблені в 2023 році. Обидві компанії використовуватимуть пошуковий індекс самостійно, але технологія також буде доступна іншим незалежним пошуковим системам і технологічним компаніям.

«Ми - європейські компанії, і нам потрібно створити технологію, яка гарантує, що жодне рішення третьої сторони - наприклад, рішення Microsoft збільшити вартість доступу до свого пошукового API - не поставить під загрозу наш бізнес», - сказав Олів'є Абекассіс (Olivier Abecassis), генеральний директор Qwant, в інтерв'ю CNBC. «Ми не маємо нічого проти США чи американських компаній. Йдеться про суверенітет нашого бізнесу та компаній», - додав він.

Абецассіс також буде генеральним директором нового підприємства, яке ще не отримало фінансування від зовнішніх інвесторів.

Європейці «дуже залежать від Сполучених Штатів щодо наших технологій», - сказав Кролл в інтерв'ю минулого тижня напередодні запуску. Він додав, що обрання Дональда Трампа президентом США може призвести до ескалації геополітичної напруженості - і це може стати проблемою для залежності Європи від американських технологій.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора