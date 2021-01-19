TSMC начнет тестовое производство по нормам 3 нм уже в 2021 г.

19 января 2021 г., 9:35

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Как сообщает DIGITIMES, компания TSMC уже вышла на первые этапы по переводу производства на нормы 3 нм. Этот процесс займет больше времени, чем предполагалось, но уже в этом году производитель намерен запустить тестовый выпуск чипов по этой технологии, а в 2022 г. начать коммерческий выпуск.



«Внедрение процессов N3 идет полным ходом», - заявил генеральный директор TSMC Сиси Веи (CC Wei) в рамках телефонной конференции, посвященной доходам компании. «Мы наблюдаем гораздо более высокий уровень взаимодействия с клиентами для приложений HPC и смартфонов в рамках использования N3, чем это было с N5 и N7 на аналогичной стадии», подытожил он.



TSMC также установила свой целевой показатель капитальных инвестиций в размере 25–28 млрд долл., что намного выше 20–22 млрд, как предполагали некоторые аналитики долларов США, оцененных в основном наблюдателями рынка.



На вопрос, связано ли увеличение капвложений со спросом на аутсорсинг со стороны Intel, Вэй сказал, что компания не комментирует конкретных клиентов и заказы.



«Рост капитальных вложений TSMC остается высоким из-за сложности технологии», - отметил Вэй, отвечая на вопросы. Расходы TSMC на оборудование для литографии EUV являются одной из причин увеличения капиталовложений в этом году, продолжил представитель компании.



TSMC считает, что более высокий уровень интенсивности использования производственных мощностей станет определяющим фактором для будущего роста. Компания повысила свой целевой показатель CAGR по выручки в долларовом выражении до 10-15% в период до 2025 года .



Кроме того, TSMC сообщила, что ее технология упаковки 3D SoIC будет готова к использованию в 2022 году, это также обеспечит рост заказов и выручку. Кроме того компания продвигает свое семейство технологий 3DFabric, состоящее из CoWoS и InFO 3D stacking, а также SoIC для трехмерной гетерогенной интеграции. «Мы наблюдаем, что чиплеты становятся отраслевой тенденцией и работаем с несколькими клиентами над 3DFabric, чтобы внедрить эту архитектуру», - отметил Вэй.



Компания TSMC сообщила, что объемы продаж в 2020 году выросли на 31 % достигнув рекордного показателя в 45,5 млрд долл.



Капитализация компании за последние три года выросла более, чем в три раза и уже превышает 563 млрд долл.

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