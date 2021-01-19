 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 2 (1249)

10.01 - 17.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

TSMC начнет тестовое производство по нормам 3 нм уже в 2021 г.

19 января 2021 г., 9:35
+11
голос

TSMC начнет тестовое производство по нормам 3 нм уже в 2021 г.

Как сообщает DIGITIMES, компания TSMC уже вышла на первые этапы по переводу производства на нормы 3 нм. Этот процесс займет больше времени, чем предполагалось, но уже в этом году производитель намерен запустить тестовый выпуск чипов по этой технологии, а в 2022 г. начать коммерческий выпуск.

«Внедрение процессов N3 идет полным ходом», - заявил генеральный директор TSMC Сиси Веи (CC Wei) в рамках телефонной конференции, посвященной доходам компании. «Мы наблюдаем гораздо более высокий уровень взаимодействия с клиентами для приложений HPC и смартфонов в рамках использования N3, чем это было с N5 и N7 на аналогичной стадии», подытожил он.

TSMC также установила свой целевой показатель капитальных инвестиций в размере 25–28 млрд долл., что намного выше 20–22 млрд, как предполагали некоторые аналитики долларов США, оцененных в основном наблюдателями рынка.

На вопрос, связано ли увеличение капвложений со спросом на аутсорсинг со стороны Intel, Вэй сказал, что компания не комментирует конкретных клиентов и заказы.

«Рост капитальных вложений TSMC остается высоким из-за сложности технологии», - отметил Вэй, отвечая на вопросы. Расходы TSMC на оборудование для литографии EUV являются одной из причин увеличения капиталовложений в этом году, продолжил представитель компании.

TSMC считает, что более высокий уровень интенсивности использования производственных мощностей станет определяющим фактором для будущего роста. Компания повысила свой целевой показатель CAGR по выручки в долларовом выражении до 10-15% в период до 2025 года .

Кроме того, TSMC сообщила, что ее технология упаковки 3D SoIC будет готова к использованию в 2022 году, это также обеспечит рост заказов и выручку. Кроме того компания продвигает свое семейство технологий 3DFabric, состоящее из CoWoS и InFO 3D stacking, а также SoIC для трехмерной гетерогенной интеграции. «Мы наблюдаем, что чиплеты становятся отраслевой тенденцией и работаем с несколькими клиентами над 3DFabric, чтобы внедрить эту архитектуру», - отметил Вэй.

Компания TSMC сообщила, что объемы продаж в 2020 году выросли на 31 % достигнув рекордного показателя в 45,5 млрд долл.

Капитализация компании за последние три года выросла более, чем в три раза и уже превышает 563 млрд долл.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  