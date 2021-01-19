Microsoft и DHL – любимые бренды хакеров при подготовке фишинговых атак

19 января 2021 г., 10:25

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Команда Check Point Research выпустила отчет о тех брендах, которые чаще всего встречались в фишинговых атаках в четвертом квартале 2020 г. Больше всего киберпреступники использовали бренды из индустрии технологий, за ними идут доставка и ритейл. Это указывает на то, что злоумышленники активно пытаются атаковать тех, кто сейчас работает удаленно и тех, кто заказывает товары онлайн в период распродаж.

Топ брендов, которых чаще всего использовали в фишинговых атаках в четвертом квартале: Microsoft (43% всех попыток фишинговых атак с использованием названий брендов в мире); DHL (18%); LinkedIn (6%); Amazon (5%); Rakuten (4%); ИКЕА (3%); Google (2%); Paypal (2%); Chase (2%); Yahoo (1%).

При фишинговой атаке с использованием брендов преступники пытаются имитировать официальный сайт известной компании, используя доменное имя, URL-адрес и дизайн, аналогичные исходному сайту.

Жертвы могут получить ссылку на поддельную страницу по электронной почте или SMS. Также они могут быть перенаправлены на фишинговый сайт во время просмотра страниц в сети или из вредоносного мобильного приложения. Фейковые сайты часто содержат форму, предназначенную для кражи учетных, платежных данных или другой личной информации.

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