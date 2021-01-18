OLX: на карантине украинцы стали в 1,5 раза активнее покупать онлайн

18 января 2021 г., 17:55

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Аналитическая служба сервиса объявлений OLX сравнила активность пользователей с 9 декабря 2020 г. (дата объявления второго карантина) по 13 января 2021 г. с аналогичным периодом годичной давности. Количество заказов онлайн в пяти самых популярных категориях выросло на 46%. За это время украинцы сделали более 300 тыс. заказов с услугой «OLX Доставка».

При этом активность продавцов в интернете осталась неизменной – в период январского карантина количество объявлений уменьшилось лишь на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост количества онлайн-покупок преимущественно связан с объявлением и началом январского локдауна. Из-за закрытия офлайновых магазинов, ТРЦ и рынков украинцы вновь начали активнее покупать товары в интернете. Схожую динамику мы зафиксировали во время первого карантина весной 2020 г. Можно отметить, что у украинцев начали формироваться новые потребительские привычки, связанные с карантинными реалиями: покупатели хотят иметь постоянный доступ к товарам, избегая ощущения дефицита. Набирает популярность также система BOPIS (покупаешь онлайн – забираешь в магазине), когда и бизнесы перешли в режим выдачи онлайн-заказов», – отметил Игорь Сыроватко, директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии.

Всего в 2020 г. из-за нестабильной работы офлайновых магазинов популярные категории сервиса OLX показали следующую динамику количества заказов:

Электроника: Комплектующие и аксессуары – +74% или 130,4 тыс. заказов, средний чек 2700 грн по сравнению с 74,8 тыс. заказов и 1500 грн в 2019 г.;

Смартфоны – +63%, 105,7 тыс. заказов средний чек 2700 грн по сравнению с 64,8 тыс. заказов и таком же среднем чеке в 2019 г.

«Согласно международным исследованиям платформы Salesforce, после завершения локдауна и открытия физических магазинов рост онлайн-торговли не остановился, а наоборот – выручка интернет-магазинов во втором квартале 2020 г. увеличилась на 71%.

В Украине в течение прошлого года количество заказов на нашей платформе с услугой "OLX Доставка" выросла на 87,7% – до 2,7 млн. сделок, средний чек в самых популярных категориях товаров остался неизменным – 1240 грн.», – добавил Игорь Сыроватко.

Выводы:

Онлайн-торговля останется наиболее предсказуемым направлением для малого и среднего бизнеса. Согласно международным исследованиям Shopify, в 2020 г. количество продаж в интернете увеличилось на 21,5% в Центральной и Восточной Европе. По прогнозам, в 2021 г. рынок E-commerce увеличится более чем на 8%. В Украине этот показатель может быть еще больше. Новые карантинные реалии значительно повлияли на то, как изменился интерес украинцев к девайсам. Например, по данным аналитиков OLX, технику для дома стали заказывать на 93% больше по сравнению с 2019 г. Новая привычка покупать в онлайне электронику, одежду, обувь, продукты и медикаменты укрепится в новом 2021 г. Такую же динамику можно ожидать и среди сервисов по доставке. Впечатления от покупки станут важной частью бизнес-стратегий. Покупатели ожидают, что процесс заказа, оплаты и доставки будет интуитивно понятным, быстрым, безопасным и доставляющим приятные эмоции. Предпринимателям придется автоматизировать и упростить процесс покупки, а также создавать уникальные предложения и делать акцент на бонусах, чтобы удержать клиента. Покупатели все больше будут выбирать не «бренд», а «пользу» от конкретного продукта. Мировой кризис, вызванный пандемией, стал движущей силой ответственного шопинга и осознанного потребления. В то же время, согласно мировым трендам от Shopify, клиенты готовы платить больше компаниям, которые заботятся об окружающей среде и занимаются благотворительностью.

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