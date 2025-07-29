На 7 тис. скоротилася загальна кількість IT-ФОПів

29 июля 2025 г., 17:45

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Для оцінки масштабів розвитку українського ринку розробки програмного забезпечення на замовлення та інших IT-послуг, виявлення ключових тенденцій, які можуть впливати на майбутнє сектору IT-аутсорсинга, фахівці онлайн-сервісу аналізу ринків на основі відкритих даних YouControl дослідили динаміку кількості ФОПів сфери IT у першому півріччі.

Форма ведення бізнесу ФОП (фізична особа-підприємець) є досить популярною у сфері інформаційних технологій. Як показують дані, за перші три місяці 2025 року діяльність припинили 16,7 тис. ФОПів в галузі IT. Це на 135,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і майже вдвічі більше, ніж у другому кварталі минулого року.

Водночас за все перше півріччя 2025 року було зареєстровано 18,5 тис. нових підприємців у сфері ІТ – на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Таким чином якщо перше півріччя 2024 року завершилося з позитивним приростом у 4 тис. ІТ-ФОПів (19,4 тис. відкритих проти 15,4 тис. припинених), то перше півріччя 2025 року показало від'ємний баланс у мінус 7 тис. підприємців (18,4 тис. відкритих проти 25,4 тис. припинених).

Аналіз регіональних даних виявив появу нових точок зростання, що свідчить про поступову трансформацію ІТ-карти України. За даними системи YC.Market, перша п'ятірка регіонів за кількістю новостворених ІТ-ФОПів у першому півріччі 2025 року залишається очікуваною. Її очолює Київ, де було зареєстровано 3,7 тис. нових підприємців. Далі йдуть Львівська (1,9 тис.), Дніпропетровська (1,7 тис.), Харківська (1,5 тис.) та Київська (1,3 тис.) області. Сумарно на ці п'ять регіонів припадає понад половина всіх нових ІТ-бізнесів країни.

Втім низка областей продемонструвала високі темпи зростання кількості нових ФОПів, що дозволяє говорити про формування нових центрів підприємницької активності в IT-галузі. Так лідером за відносним приростом у перші 6 місяців стала Закарпатська область, де кількість нових реєстрацій зросла на 28,7% порівняно з першим півріччям 2024 року. Гарну динаміку також продемонстрували Полтавська (+17,5%), Рівненська (+14,1%), Миколаївська (+11,1%) та Тернопільська (+9,6%) області.

Частка жінок серед нових підприємців у сфері ІТ у другому кварталі склала 51,6%. Цей показник практично не змінився порівняно з другим кварталом 2024 року, коли він становив 52,2%.

Натомість у структурі припинених ФОПів відбувся суттєвий зсув. Якщо у другому кварталі 2024 року на жінок припадало 29,6% усіх припинених ІТ-ФОПів, то у другій чверті 2025 року ця частка підвищилася до 39%. Відповідно, частка чоловіків серед тих, хто закрив малий бізнес, скоротилася з 70,4% до 61%. Хоча в табсолютних числах чоловіки все ще припиняють більше ФОПів, темпи зростання кількості припинень серед жінок є значно вищими.

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