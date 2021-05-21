Тенденции развития Интернета

21 мая 2021 г., 14:35

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Компания Cisco поделилась своим видением ключевых тенденций и проблем развития глобальной паутины на ближайшую перспективу. Интернет изменил жизнь людей, а в условиях пандемии его роль возросла многократно. Многие люди благодаря нему работают, учатся и развлекаемся иначе. По оценкам специалистов, во время пандемии интернет трафик вырос на 25-45%. Более 100 стран мира принимали меры ограничительного характера, 1,2 млрд студентов перешли на дистанционное обучение, 60% компаний перевели на удаленную работу свыше половины персонала.

При этом более 3 млрд человек (40% мирового населения) до сих пор не подключены к интернету. В то время как в 80% развитых стран доступ в Сеть широко распространен, в развивающихся этот показатель не превышает 35% (PDF, EN). И только в 29 из 195 стран мира подключение может считаться по-настоящему доступным (по меркам ООН для этого стоимость передачи 1 ГБ данных по мобильной широкополосной сети не должна превышать 2% месячного дохода).

По мере роста числа подключенных устройств, цифровизованных объектов и онлайн-сервисов растет и цифровое неравенство. По мнению Cisco, чтобы цифровизация была действительно инклюзивной, компании технологического сектора, госструктуры, исследовательские институты и образовательные учреждения должны работать по трем направлениям.

Преодоление цифрового неравенства. Развертывание беспроводного интернета в менее развитых странах, сельских и малонаселенных районах с помощью новых технологий 5G и Wi-Fi 6. По данным PwC, подключение неподключенного добавит в глобальную экономику 6,7 трлн долл. и позволит выбраться из бедности 500 млн человек.

Перестройка интернет-экономики. Каждый год интернет трафик прирастает более чем на 35%, при этом на каждый доллар, потраченный на оборудование, в среднем приходится $5 эксплуатационных затрат. Необходимы новые, более экономичные и эффективные сети. Они смогут сократить общие затраты на 46% (PDF, EN), при снижении энергопотребления на 33-50%.

Развитие интернет-навыков. При том, что для девяти из десяти рабочих мест сейчас требуется наличие базовых цифровых навыков, 23% глобального взрослого населения до сих пор неграмотно в цифровом отношении.

По данным отчета Cisco Annual Internet Report, в 2023 г. к интернету будет подключено 29 млрд устройств, а число пользователей интернета достигнет 5,3 млрд человек, или 66% мирового населения.

«За последние пять лет Cisco инвестировала около 30 млрд долл. в создание более экономичных и экологичных сетей, – отмечает Сергей Мартынчук, руководитель бизнеса Cisco в Украине. – Вместе с нашими партнерами мы хотим сделать так, чтобы цифровые преобразования стали также и социальными, чтобы они сокращали неравенство и обеспечивали равенство возможностей – при одновременном сокращении углеродного следа».

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