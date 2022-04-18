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Телекомпослуги Укртелекому доступні у понад 90% населених пунктів

18 апреля 2022 г., 9:52

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Телекомпослуги доступні у понад 90% населених пунктів України, покритих мережею оператора і надаються у всіх областях, крім Луганської.

Загалом, станом на 17:00 18 квітня критична інфраструктура та інтернет мережа Укртелекому працюють. Послуги надаються у всіх областях, крім Луганської. Рівень покриття складає: Запорізька область - 21%, Харківська область - 68%, Чернігівська - 72%, Донецька - 74%, Херсонська - 90%.

Фахівці компанії стежать за ситуацію на мережах і реагують на інциденти. Учора вранці було відновлено роботу обладнання та послуги для абонентів міст Біла Церква, Боярка, Фастів Київської області, які було втрачено через аварію на районних електромережах. Фахівці підключили резервне джерело живлення, поки тривають усунення аварії на РЕМ.  

Укртелеком продовжує робити все можливе, щоб якнайшвидше продводити ремонтно-відновлювальні роботи та пидтримувати інфраструктуру.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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