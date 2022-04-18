Інвесткомпанія Thoma Bravo теж націлелася на Twitter?

Як повідомляє Reuters, компанія Thoma Bravo зв'язалася з Twitter, щоб висловити зацікавленість та надала пропозицію до її придбання.
Оголошено, що пропозиція конкурує з тим що запропонував соціальній мережі Ілон Маск - 43 мільярди доларів.
За словами джерел, приватна інвестиційна компанія Thoma Bravo, яка на кінець грудня мала в управлінні понад 103 мільярди доларів, має чіткий намір домовлятися з керівництвом Twitter.
Але залишається неясно, скільки Thoma Bravo готова запропонувати за компанію і чи погодяться акціонери Twitter.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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