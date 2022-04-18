 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Інвесткомпанія Thoma Bravo теж націлелася на Twitter?

18 апреля 2022 г., 10:35

Як повідомляє Reuters, компанія Thoma Bravo зв'язалася з Twitter, щоб висловити зацікавленість та надала пропозицію до її придбання.

Оголошено, що пропозиція конкурує з тим що запропонував соціальній мережі Ілон Маск - 43 мільярди доларів.

За словами джерел, приватна інвестиційна компанія Thoma Bravo, яка на кінець грудня мала в управлінні понад 103 мільярди доларів, має чіткий намір домовлятися з керівництвом Twitter.

Але залишається неясно, скільки Thoma Bravo готова запропонувати за компанію і чи погодяться акціонери Twitter.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  