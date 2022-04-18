Держспецзв’язку зафіксував низку масштабних DDOS-атак на держоргани України

18 апреля 2022 г., 8:35

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що зафіксувала та відбила низку масштабних DDOS-атак, спрямованих на порушення доступності вебресурсів органів державної влади України.



Фахівці Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку визначили, що атаки здійснювали з великої кількості заражених хостів ботнетів, які намагалися замаскуватися під легітимний трафік з браузерів з метою обходу правил блокування.



Особливістю атаки було здійснення разом із заблокованою DDoS-атакою бот-атаки з імітацією поведінки користувачів. Зловмисники проводили кібероперацію у два етапи.



Під час першого проводили генерування ботнет-трафіку у малій кількості, задля перевірки ресурсів на вразливості впродовж кількох днів.



Другим етапом було генерування великої кількості трафіку у короткий проміжок часу з метою блокування доступу до вебресурсів.



Пікова потужність атак перевищила 435 Gbps.



Атаки здебільшого здійснювали за допомогою VPN-трафіку, маскуючись під різні країни, в тому числі й Україну.



Однак такі маніпуляції були виявлені фахівцями ДЦКЗ та заблоковані завдяки вжитим заходам із додаткових налаштувань політик безпеки.



Повідомляється, що доступність ресурсів порушено не було.

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