 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Держспецзв’язку зафіксував низку масштабних DDOS-атак на держоргани України

18 апреля 2022 г., 8:35
0 
 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що зафіксувала та відбила низку масштабних DDOS-атак, спрямованих на порушення доступності вебресурсів органів державної влади України.

Фахівці Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку визначили, що атаки здійснювали з великої кількості заражених хостів ботнетів, які намагалися замаскуватися під легітимний трафік з браузерів з метою обходу правил блокування.

Особливістю атаки було здійснення разом із заблокованою DDoS-атакою бот-атаки з імітацією поведінки користувачів. Зловмисники проводили кібероперацію у два етапи.

Під час першого проводили генерування ботнет-трафіку у малій кількості, задля перевірки ресурсів на вразливості впродовж кількох днів.

Другим етапом було генерування великої кількості трафіку у короткий проміжок часу з метою блокування доступу до вебресурсів.

Пікова потужність атак перевищила 435 Gbps.

Атаки здебільшого здійснювали за допомогою VPN-трафіку, маскуючись під різні країни, в тому числі й Україну.

Однак такі маніпуляції були виявлені фахівцями ДЦКЗ та заблоковані завдяки вжитим заходам із додаткових налаштувань політик безпеки.

Повідомляється, що доступність ресурсів порушено не було.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  